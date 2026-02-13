Tarkan'dan orkestrasına teşekkür

Bakırköy'de sitenin otoparkında 2 araçtan çuvallardaki 30 milyon dolar çalındı iddiası

Kapalıçarşı'da döviz bürosu işleten Bilal D., çuval içerisine koyduğu 30 milyon dolarla Bakırköy'de yaşadığı siteye geldi. İddiaya göre, Bilal D. sitenenin otoparka inerek dolarların olduğu çuvalları park halindeki 2 aracın bagajına koydu. Daha sonra otoparka araçla gelen 4 kişi araçların bagajını ve camlarını kırarak çuvalları alıp kaçtı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. (DHA)