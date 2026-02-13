Tarkan'dan orkestrasına teşekkür
Tarkan, İstanbul'daki 10 konserlik serisini 4 Şubat'ta tamamladı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından orkestrasına teşekkür etti
Uzun bir aradan sonra İstanbul’daki hayranlarıyla buluşan Tarkan, Volkswagen Arena’da gerçekleştirdiği 10 konserlik maratonun finalini 4 Şubat'ta yaptı.
Tarkan, konser serisinin ardından bir paylaşımda bulundu.
Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda orkestrasına şu sözlerle teşekkür etti; "Sevgili orkestram, canım yol arkadaşlarım… Geçen haftalardaki İstanbul konserlerinde siz de ne şahaneydiniz öyle. Konserler boyunca hissettiğiniz heyecan, işinize olan titizliğiniz, her şeyin en iyi şekilde olması için gösterdiğiniz özen ve verdiğiniz emek için çok teşekkür ederim. Birlikte, hâlâ etkisi altında olduğumuz unutulmaz konserler gerçekleştirdik. İyi ki varsınız, sizi seviyorum."