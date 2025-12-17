Tarkan'ın 'Anılarla Yaşamak' şarkısı yapay zekâ klibiyle yayında

Tarkan, mayıs ayında yayınlanmasının ardından büyük beğeni toplayan 'Dönmüyor Giden' adlı parçasının ardından, bu kış sevenlerini 'Anılarla Yaşamak' ile buluşturuyor. Tüm dijital müzik platformlarında dinlenebilen yeni single şimdi, İstanbul'un duygusal ruhunu, yapay zekâyla, Tarkan tarzında yansıtan klibiyle de çok konuşulacak. Tarkan'ın Ocak ayında Volkswagen Arena'da gerçekleştireceği, heyecanla beklenen konsere doğru sevenlerinin heyecanını zirveye taşıyacak.

Yapımcılığını Hitt Müzik Prodüksiyon’un, dijital dağıtımını ise DMC'nin üstlendiği 'Anılarla Yaşamak'ın; sözleri Aysel Gürel, müziği Tarkan, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu imzası taşıyor. Şarkı, nostaljik bir duygusallığı modern bir pop sound'u ile birleştirerek Tarkan'ın müzikal evreninde özel bir yere konumlanıyor.