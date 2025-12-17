Habertürk
        Tarkan'ın 'Anılarla Yaşamak' şarkısı yapay zekâ klibiyle yayında

        Tarkan'ın 'Anılarla Yaşamak' şarkısı yapay zekâ klibiyle yayında

        Tarkan'ın geçtiğimiz hafta yayınladığı yeni single'ı 'Anılarla Yaşamak', şimdi yapay zekâda hazırlanan özel klibiyle yayında olacak

        Giriş: 17.12.2025 - 22:41 Güncelleme: 17.12.2025 - 22:41
        Şarkısı yapay zekâ klibiyle yayında
        Tarkan, mayıs ayında yayınlanmasının ardından büyük beğeni toplayan 'Dönmüyor Giden' adlı parçasının ardından, bu kış sevenlerini 'Anılarla Yaşamak' ile buluşturuyor. Tüm dijital müzik platformlarında dinlenebilen yeni single şimdi, İstanbul'un duygusal ruhunu, yapay zekâyla, Tarkan tarzında yansıtan klibiyle de çok konuşulacak. Tarkan'ın Ocak ayında Volkswagen Arena'da gerçekleştireceği, heyecanla beklenen konsere doğru sevenlerinin heyecanını zirveye taşıyacak.

        Yapımcılığını Hitt Müzik Prodüksiyon’un, dijital dağıtımını ise DMC'nin üstlendiği 'Anılarla Yaşamak'ın; sözleri Aysel Gürel, müziği Tarkan, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu imzası taşıyor. Şarkı, nostaljik bir duygusallığı modern bir pop sound'u ile birleştirerek Tarkan'ın müzikal evreninde özel bir yere konumlanıyor.

        #tarkan
        #Anılarla Yaşamak
