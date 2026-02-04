Habertürk
        Tarkan'ın konser kulisinde bir araya geldiler - Magazin haberleri

        Tarkan'ın konser kulisinde bir araya geldiler

        Ezgi Mola ile Zeynep Bastık, Tarkan'ı kulisinde ziyaret eden ünlü isimler arasında yer aldı

        Giriş: 04.02.2026 - 22:26 Güncelleme: 04.02.2026 - 22:26
        Kuliste buluştular
        Tarkan, İstanbul’da verdiği konserlerle hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

        Ünlü şarkıcının kulisinde önceki gün Demet Akbağ ağırlanmıştı; bu kez ise Ezgi Mola ve Zeynep Bastık, Tarkan’ı ziyaret eden ünlü isimler arasında yer aldı.

        Zeynep Bastık ile Ezgi Mola o anlar, sosyal medyada da takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

        #tarkan
        #ezgi mola
        #Zeynep Bastık
