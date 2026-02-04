Tarkan'ın konser kulisinde bir araya geldiler
Ezgi Mola ile Zeynep Bastık, Tarkan'ı kulisinde ziyaret eden ünlü isimler arasında yer aldı
Giriş: 04.02.2026 - 22:26 Güncelleme: 04.02.2026 - 22:26
Tarkan, İstanbul’da verdiği konserlerle hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.
Ünlü şarkıcının kulisinde önceki gün Demet Akbağ ağırlanmıştı; bu kez ise Ezgi Mola ve Zeynep Bastık, Tarkan’ı ziyaret eden ünlü isimler arasında yer aldı.
Zeynep Bastık ile Ezgi Mola o anlar, sosyal medyada da takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.
