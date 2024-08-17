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        Haberler Müzik Tarkan ve Ceza, Antalyalı hayranlarıyla buluştu

        Tarkan ve Ceza, Antalyalı hayranlarıyla buluştu

        Tarkan ve Ceza'nın Antalya'daki konseri on binlerce kişi tarafından izlendi. Tarkan, sıcak hava ve yoğun ilgi karşısında duygularını paylaşarak; "Bu enerjinizi çok özledim" dedi. Konserde, annesi için Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü seslendirdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.08.2024 - 11:39 Güncelleme: 17.08.2024 - 11:39
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        Tarkan ve Ceza'nın Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'ndaki konserde programda; stadın tamamı ve tribünler doldu.

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        On binlerce kişinin katıldığı gözlenen festivalde; Tarkan, 8 yıl aradan sonra Antalya'da ilk kez konser verdi. İlk olarak ünlü Rapçi Ceza'nın sahne aldığı konserde, binlerce genç sanatçıya hep bir ağızdan eşlik etti. Ceza'nın ardından 'Yolla' şarkısıyla sahneye çıkan Tarkan, gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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        "BU ENERJİNİZİ ÇOK ÖZLEDİM"

        Tarka; "Teşekkürler bu ilgi ve sevgi için canlarım, duygularımız karşılıklı. Bir de şu hava bu kadar sıcak ve nemli olmasaydı, gayet iyiyim. Sizler de iyi olun yeter ki. Biraz kendimizi bırakmaya hazır mıyız? Hep kasıyoruz ya hayatta, bugün kasmasak rahatlasak. Benimle bir serüvene çıkmaya var mısınız? Çok oldu değil mi, seni çok özledim Antalya. Bu enerjinizi çok özledim" dedi.

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        ANNESİNE TÜRKÜ SÖYLEDİ

        Hava sıcaklığının akşam saatlerinde 37 dereceye kadar çıktığı Antalya'da, sıcaktan bunalan Tarkan'a hayranları havlu attı. Tarkan'ı izlemeye gelenler arasında annesi de yer aldı. Annesinin olduğu her konserde annesi için türkü seslendirdiğini kaydeden Tarkan, Neşe Tevetoğlu için Aşık Veysel'in 'Uzun ince Bir Yoldayım' adlı unutulmaz eserini seslendirdi.

        #tarkan
        #ceza
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