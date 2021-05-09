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HaberlerGündem3. SayfaÇİFTE CİNAYET! Son dakika: Tartıştığı karı kocayı tarlada tüfekle öldürdü! - Haberler
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Tartıştığı karı kocayı tarlada tüfekle öldürdü!

Kocaeli'nde korkunç bir olay meydana geldi. Kentin İzmit ilçesi Şahinler köyünde bir şahıs, anlaşmazlık yaşadığı çifti tarlalarında tüfekle vurarak öldürdü

ÇİFTE CİNAYET! Son dakika: Tartıştığı karı kocayı tarlada tüfekle öldürdü! - Haberler
Tarlada çifte cinayet!
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İHA

Olay, saat 11.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A. adlı şahıs, daha önceden aralarında anlaşmazlık olduğu Serkan Akarsu (45) ile eşi Gülseven Akarsu'nun (43) bahçelerinde çalıştığını görünce yanlarına gitti.

İHA'nın haberine göre, tarlada Akarsu çifti ile tartışmaya başlayan Mehmet A., yanında taşıdığı tüfeğini çıkararak çifte ateş etti. Açılan ateş sonrasında Akarsu çifti kanlar içinde yerde kalırken, olayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

Olayın ardından yakalanan Mehmet A.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Serkan ve eşi Gülseven Akarsu'nun olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Olayın ardından yakalanan Mehmet A., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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