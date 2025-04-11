Tarlada kenevire 11 yıl 8 ay hapis

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki tarlasında Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen sanığın cezası belli oldu. Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık V.M. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 27 Temmuz 2024'te V.M.'ye ait Belören Mahallesi'ndeki tarlaya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "mobil kamera" yerleştirildiği belirtildi.

Ekiplerin, sanığın tarlasında Hint keneviri yetiştirdiğinin belirlendiğini ve daha sonra yapılan aramalarda 19 kilo 660 gram esrar ile 4 kök Hint keneviri ele geçirildiğini belirten savcı, V.M'nin evinde de 63 gram esrar bulunduğunu kaydetti.

Savcı, V.M.'nin "esrar elde etmek için kenevir ekme" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından cezalandırılmasını istedi. V.M. savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "esrar elde etmek için kenevir ekme" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 11 yıl 8 ay hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.