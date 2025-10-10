Habertürk
        Haberler Gündem Tarsus'ta iki ahşap ev, yangında küle döndü

        Tarsus'ta iki ahşap ev, yangında küle döndü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerinde çıktığı öne sürülen yangının sıçradığı iki ahşap ev, küle döndü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 00:34 Güncelleme: 10.10.2025 - 00:34
        Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Şehitkerim Mahallesi'nde meydana geldi.

        SİT alanında bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, kısa sürede yanında bulunan iki ahşap eve sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekiplere sevk edildi.

        İki ahşap evi de saran alevler, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı iki ev küle dönerken, yangın sırasında boş olduğu öğrenildi.

        İtfaiye erleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

        Fotoğraf: DHA

