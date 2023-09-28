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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tarsus'ta kadın cinayeti: Boğazı kesilerek öldürüldü

        Tarsus'ta kan donduran cinayet: Eşini boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu

        Mersin Tarsus'ta işten eve dönen adam, eşini yatak odasına kanlar içinde ölü buldu. Polis ekipleri, boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenen kadının katilini yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 01:51 Güncelleme: 28.09.2023 - 01:52
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        Tarsus'ta kadın cinayeti: Boğazı kesilerek öldürüldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde işten eve gelen Ali Güllü, eşi Cemile Güllü'yü (48) yatak odasında boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.

        EŞİNİ KANLAR İÇİNDE BULDU

        Kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Eski Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. İşten eve dönen Ali Güllü, eşi Cemile Güllü'yü yatak odasında boğazından bıçaklanmış halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp, yardım istedi.

        ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        DHA'nın haberine göre, olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Cemile Güllü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Güllü'nün cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

        Polis ekipleri, cinayet şüphelisini yakalamak için çok yönlü soruşturma başlattı.

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