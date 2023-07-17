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        Tarsus'ta kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü

        Mersin Tarsus'ta aralarında husumet olduğu öne sürülen iki kişinin kahvehanedeki tartışması kanlı bitti. Silahlı kavgaya dönüşen olayda 1 kişi vurularak hayatını kaybetti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 06:32
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        Tarsus'ta silahlı kavga: 1 ölü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen Ferhat Kızılyel (22) ile İ.K. (25) arasında Bolatlı Mahallesi'nde bir kahvehanede tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından İ.K. yanında bulundurduğu silahla Ferhat Kızılyel'e ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, Ferhat Kızılyel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kızılyel'in cenazesi Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis, olay yerinden kaçan İ.K'nın yakalanması için çalışma başlattı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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