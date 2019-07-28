Hakan Bulut'un haberine göre, olay, Barbaros Mahallesi 0617 Sokak üzerinde gece 02.00 sıralarında yaşandı. Geçtiğimiz hafta içerisinde küçük yaştaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla kızın babası tarafından darp edilen ve bu konuyla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen R.Ç.’e ait olan eve gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce molotof atıldı. Kimsenin olmadığı anda atılan molotoflar yangına sebep oldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.