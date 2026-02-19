Canlı
        Tartıştığı emekli polisi karnından vurdu

        Tartıştığı emekli polisi karnından vurdu

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde emekli polis memuru Salim D., evinin önünde tartıştığı Ö.S. tarafından tabancayla karnından vurularak yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 01:22 Güncelleme: 19.02.2026 - 01:22
        Tartıştığı emekli polisi karnından vurdu
        Olay, saat 20.00 sıralarında Çayırova’ya bağlı Yenimahalle’de meydana geldi.

        Emekli polis memuru Salim D., evinin bulunduğu bina önünde henüz bilinmeyen nedenle Ö.S. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.S.’nin ateşlediği tabancadan çıkan mermi Salim D.’nin karın bölgesine isabet etti. Ö.S., olay yerinden kaçarken silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Salim D., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Şüpheli Ö.S. ise polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf: DHA

        Gün Başlıyor - 18 Şubat 2026 (TBMM'de Terörsüz Türkiye Mesaisi)

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etiyopya Başbakanı'na TOGG hediyesi. TBMM'de Terörsüz Türkiye mesaisi. Siyasette "Boş senete imza" polemiği. Gazeteci Enver Aysever için iddianame. Cenevre'de Ukrayna müzakereleri. İngiltere'de sosyal medya yasağı. 30 milyonluk soygunda 9 tutuklama. Jesse Jackson hayatını k...
