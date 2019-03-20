Tokat'ın Artova ilçesinde, çiftçilikle uğraşan M.G. (20) kız arkadaşı lise son sınıf öğrencisi M.T.'yi (18) tabanca ile ağır yaraladı. Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altında olan M.T.'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Artova'da yaşayan ve çiftçilik ile uğraşan M.G. ile Artova Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi kız öğrenci M.T. arasında sebebi bilinmeyen tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T. yanında bulundurduğu ruhsatsız tabanca ile M.G.'yi başından ve kasık bölgesinden vurdu.

Silah sesinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından genç kız, ambulansla Artova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan M.T., buradaki müdahaleden sonra ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

M.T.'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, şüpheli M.G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.