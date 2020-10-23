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HaberlerGündem3. SayfaTartıştığı oğlunu silahla vurdu
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İzmir'de tartıştığı oğlunu silahla vurdu

İzmir'in Buca ilçesinde, baba oğul arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, baba V.N.'nin silahla ateş ettiği oğlu E.N. ağır yaralandı

Tartıştığı oğlunu silahla vurdu
İHA

İzmir'in Buca ilçesinde babası tarafından silahla vurularak ağır yaralanan oğul hastaneye kaldırıldı.

Göksu Mahallesi'nde yaşayan baba V.N. ile oğlu E.N (36),arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte baba V.N. oğlu E.N'ye silahla ateş etti. Açılan ateş sonucu E.N. kanlar içerisinde yere yığılırken, aile bireylerinin durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, E.N. önce Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan E.N.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Baba ise, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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