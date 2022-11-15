'Tartuffe' Müze Gazhane'de



Türk Tiyatro Tarihi boyunca en fazla tercüme edilen yazar Moliere’dir. Onun eserleri tiyatro edebiyatımızı derinden etkilemiş, Türk seyircisi onu Ahmet Vefik Paşa, Ali Bey, Ziya Paşa ve Teodor Kasab’ın çevirileriyle tanımıştır. Moliere’in doğumunun 400. yılı, İBB Şehir Tiyatroları’nda sahnelenecek Orhan Veli’nin çevirdiği Tartuffe oyunuyla kutlanıyor.

Moliere’in yazdığı, Orhan Veli Kanık’ın çevirdiği, Yiğit Sertdemir’in yönettiği Tartuffe ilk olarak İKSV’nin düzenlediği 26. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında bu akşam 20:30’da Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.Tartuffe,16 Kasım 2022 Çarşamba günü 20:30’da ise yine Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde prömiyerini yapacak.

Zengin mi zengin bir adamın, ailesindeki ve çevresindeki kimseyi dinlemeden evine yerleştirdiği sahtekar bir sofu ile hem kendi hem de çevresindekilerin hayatını beter etmesini anlatan ölümsüz eserde; inancı, aileyi, aşkı, erkek-kadın farklarını, dünümüzü, bugünümüzü, mizahı, müziği, acıyı, hüznü, rahatsız edici türlü anları iç içe ve olanca dinamiğiyle seyircinin karşısına çıkarıyor.

Müziğini Emrah Can Yaylı’nın, dekor tasarımını Barış Dinçel’in, kostüm tasarımını Eylül Gürcan’ın, ışık tasarımını Kemal Yiğitcan’ın, efekt tasarımını Serkan Yavşan’ın, koreografisini Özge Midilli’nin, Senem Oluz’un yaptığı, fotoğraflarını Nesrin Kadıoğlu’nun çektiği oyunda Bennu Yıldırımlar, Emre Şen, Gürkan Başbuğ, Mehmet Soner Dinç, Murat Garipağaoğlu, Naci Taşdöğen, Nilay Bağ, Özge Kırdı, Semah Tuğsel, Tolga Yeter, Yeşim Koçak, Zeynep Göktay Dilbaz rol alıyor.

Tartuffe, İstanbul Klasiklerle Buluşuyor temasıyla duyurulan yeni sezonun repertuvarı kapsamında 16-19 Kasım, 23-26 Kasım 2022 tarihleri arasında Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde seyirciyle buluşmaya devam edecek.