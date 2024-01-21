Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 7.996,70 %-0,24
        DOLAR 30,1961 %0,22
        EURO 32,9303 %0,27
        ALTIN 1.969,85 %0,51
        FAİZ 42,36 %0,88
        GÜMÜŞ GRAM 21,94 %-0,50
        BITCOIN 41.678,00 %-0,06
        GBP/TRY 38,3887 %0,04
        EUR/USD 1,0895 %0,24
        BRENT 78,56 %-0,68
        ÇEYREK ALTIN 3.220,70 %0,51
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2024 Taşerona kadro kimleri kapsıyor? Taşerona kadro son durum - Merak Edilenler Haberleri

        Taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

        Meclis gündemindeki torba yasada yer alması beklenen taşerona kadro için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz sene müjdelenen 90 bin taşeron işçiye kadroda sona yaklaşıldı. Torba yasa görüşmeleri ile gözler tekrar 90 bin taşerona kadro çalışmalarına çevrildi. Yeni torba yasa teklifinin içinde taşerona kadro düzenlemesinin de bulunması bekleniyor. İşte 2024 taşerona kadro son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2024 - 20:38 Güncelleme: 21.01.2024 - 20:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Taşerona kadro son dakika... Geçtiğimiz aylarda 90 bin taşeron işçiye kadro verilmesini öngören düzenlemede çalışmaların planlandığını ifade edilirken gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takvimine çevrildi. "90 bin taşeron işçiye kadro var mı, ne zaman çıkacak?" sorularının yanıtlarını haberimizde paylaştık. İşte ayrıntılar...

        2

        TAŞERONA KADRO ÇIKACAK MI?

        Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama bekleniyor.

        3

        GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO YASALAŞMIŞTI

        Geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

        4

        "ÇALIŞMANIN BÜYÜK KISMINI TAMAMLADIK"

        Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taşerona kadro çalışmasına ilişkin olarak "Kamudaki taşeronları planladık. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu." ifadelerini kullanmıştı.

        5

        "TAŞERON İŞÇİLERİN KADRO BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR"

        Geçtiğimiz günlerde "Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" açıklamasında bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." demişti.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!
        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!
        "Şampiyonluğun en büyük engeli Kadıköy"
        "Şampiyonluğun en büyük engeli Kadıköy"
        Antalya'da sahilde 5 günde 6'ncı ceset bulundu
        Antalya'da sahilde 5 günde 6'ncı ceset bulundu
        Fenerbahçe'ye Samsun freni!
        Fenerbahçe'ye Samsun freni!
        "Panik değil stres yönetimi lazım"
        "Panik değil stres yönetimi lazım"
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        Afganistan'da uçak düştü
        Afganistan'da uçak düştü
        TIR'da çıkan yangında araçlar küle döndü!
        TIR'da çıkan yangında araçlar küle döndü!
        Ortadoğu mutfağının en meşhur yemekleri
        Ortadoğu mutfağının en meşhur yemekleri
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        Grip sonrası direnci artıran 10 besin
        Grip sonrası direnci artıran 10 besin
        Cinayet zanlısı Sevilay Kıral mahkemeye yalan mı söylüyor?
        Cinayet zanlısı Sevilay Kıral mahkemeye yalan mı söylüyor?
        Türk profesörden dikkat çeken çalışma! Patentini aldı
        Türk profesörden dikkat çeken çalışma! Patentini aldı
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
        Ali Turap'a Braga kancası!
        Ali Turap'a Braga kancası!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu