Okula bir mola verdiğimiz yarıyıl tatilinin bitmesine sayılı günler kaldı. Nasıl ki tatil sonrası işe dönmek ve işe tekrar uyum sağlamak bizim için zorsa çocuklar içinde tekrar okula dönmek ve okula uyum sağlamak zor. Özellikle çocuğun yaşı ne kadar küçükse, okula uyum sağlaması da o kadar zor oluyor.

TATİLİN SON GÜNLERİNDE BASKI YAPMAYIN

Pedagog Dr. Sevil Yavuz, tatilin son günleri anne babaların, çocukların okul rutinine uyum sağması için kısıtlamalar uygulayabildiğini söyleyerek, "'Erken yatacaksın, ödevlerini bitireceksin, artık okul açılıyor oyunu unut' gibi sözlerle okul açılmadan baskı yapılmaya başlanıyor. Oysa bu tatil zaten çok kısa. Son haftası da bu şekilde uyarılarla geçerse çocuk tatili verimli geçiremez. Bu nedenle öncelikle anne baba okul konusunda stres yaşamamalıdır. Okula gitmek çocuğun sorumluluğudur ve okul açıldığında okula gidecektir. Bu süreci kolaylaştırmanın yolu öncelikle bu konuda stres yapıp çocukta da strese neden olmamaktır. Çocuk tatilini ne kadar dinlenmiş ve mutlu geçirirse yeni döneme uyum sağlaması da o kadar kolay olacaktır" dedi.

İLK HAFTA ANLAYIŞLI OLUN!

"Anne baba olarak okula uyum sağlama konusunda siz ne kadar iyi hissederseniz çocuk da öyle hissedecektir" diyen Dr. Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tatil sonrası tekrar aynı tempoya girmek ve sorumluluk almak çocuk için biraz zor olacaktır ancak çocuğun ilk hafta uyum sorunu yaşaması çok normaldir. Bu konuda anne baba sabırlı ve anlayışlı olmalıdır. Çocuğun kalbini kırmak, onu azarlamak ya da bağırmak, baskı yapmak yerine koşulsuz sevgilerini göstermelidir. Çocuklar bir hafta geçtikten sonra ikinci haftanın ortalarında tatilden önceki okul tempolarına tekrar uyum sağlayacaklardır. Bu nedenle anne babalar okulun ilk haftaları çocuklarına anlayışlı olmalıdır."

YENİ DÖNEM PLANI YAPIN!

"Anne babaların çocukları için kaygılanması ya da onlara baskı yapması onların iyiliklerini düşündüğü için oluyor" diyen Pedagog Sevil Yavuz, "Bazen bu çizgi uçlara gelse de anne baba çocukların başarıları için kaygılanıp, çocuklarına okul sorumlulukları ve başarı konusunda baskı yapabiliyor. Bu nedenle çocuğun akademik eksikleri varsa bir akademik plan yapılabilir. Öncelikle çocuğun başarısızlığına neden olacak psikolojik bir durumu var mı bunu değerlendirmek gerekir.

Evde sağlıklı ders çalışmasına uygun ortam var mı, hangi saat aralığında ders saati olmalı, okuldan gelince zamanını nasıl değerlendirmeli gibi konularda bir değerlendirme yapıp, yeni dönem için sağlıklı bir plan yapılabilir. Böylelikle çocuk akademik alanda eksiklerini tamamlar ve anne baba ile çocuk arasındaki ilişki bozulmamış olur. Bu program birlikte yapıldığı için çocuk okulla ilgili sorumluluklarını almak ister. Örneğin ders çalışma saatini bildiği için anne babası hatırlatmadan o saate dersinin başına oturur" diye konuştu.

ÇOCUK KENDİSİNE ZAMAN AYIRMALI

Dr. Yavuz, "Çocukların bir robot olmadığını ve bir yetişkinden farklı olduğunu unutmamak gerekir" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Yetişkinden farklıdır diyoruz ama çocukların programına bakıldığında bir yetişkinle aynı saate evden çıkıp, akşam aynı saatlerde eve girdiğini görüyoruz. Neredeyse tüm gün ev dışında kurallı bir ortam olan okulda oluyorlar. Servisle eve geldiklerinde akşam olmuş oluyor. Evden içeri girince nefes almadan 'Hadi ödev yap, ders çalış' diye uyarıda bulunduğumuzda ders yapmak istemiyor. Oysa çocuğun kendine zaman ayırmasına ve dinlenmesine izin verilirse çocuk severek dersini yapacaktır. Bu nedenle günlük plan yapılırken okuldan eve geldikten sonra en az ilk bir saatte çocuk dinlenmelidir. Diğer önemli konu ise oyun oynamasına izin vermek. Çocuk programı el verdikçe fazla oyun oynamalıdır. Çocuk için oyun zaman kaybı değil, temel bir ihtiyaçtır. Bu nedenle çocuğun çocukluğunu doya doya yaşamasına izin verilmeli ve akademik başarının hayatın merkezi olmadığı, hayatın bir parçası olduğu unutulmamalıdır."

UYUM SÜRECİ UZUN SÜRERSE PROFESYONEL DESTEK ALIN

Pedagog Yavuz, "Çocuğunuz, anlayışlı yaklaşmanıza ve elinizden geleni yapmanıza rağmen uyum sağlamakta zorlanıyor ve okula gitmek istemiyorsa bu durum ciddi bir hal almadan mutlaka profesyonel destek almalısınız. Bazen sizin için basit bir konu onun için çok önemli olabilir ve o konu çözülmeden okula gitmek istemeyebilir. Profesyonel destek aldığınızda çocuğunuzun neden okula gitmek istemediğini, uyum sağlamakta zorlandığını uzman değerlendirerek sizi yönlendirecek ve bu süreci rahat atlatmak için gerekirse çocuğunuza bir terapi programı yapacaktır. Böylelikle zamanında müdahale ile çocuğunuz okula severek gidecek ve okul sorumluluklarını severek alacaktır.

Kısacası çocuğunuzun çocuk olduğunu unutmayın. Çocuğunuzun ilk haftalar okula uyum sağlamakta zorlanacağını bilin ve biraz anlayışlı olun. Okul ile ev hayatını dengelemek için birlikte program yapın. Bu programda kendine ayıracağı, oyun oynayacağı zamanları belirleyin. Eğer okula uyum sorunu devam ederse profesyonel destek alın" diye konuştu.