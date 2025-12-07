Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Tatilde büyük macera

        Tatilde büyük macera

        Başrollerinde Giray Altınok ile Kerem Özdoğan'ı buluşturan, MGX Film ve BG Film'in yapımcılığını üstlendiği, 'D.I.S.C.O.' filminin teaser afişi ve fragmanı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2025 - 20:40 Güncelleme: 07.12.2025 - 20:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tatilde büyük macera
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yapımcılığını MGX Film ve BG Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak’ın yer aldığı, senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın beraber kaleme alıp aynı zamanda başrollerini de paylaştıkları komedi filmi ‘D.I.S.C.O.’, gösterime 1 Ocak’ta girecek.

        Giray Altınok ile Kerem Özdoğan’a; Özge Özacar, Yıldız Çağrı Atiksoy, İrem Sak, Şükrü Özyıldız, Saygın Soysal gibi güçlü isimler eşlik etti.

        Paylaşılan fragman, 'D.I.S.C.O.' istihbarat teşkilatında çalışan ajan Ertan’ın eşiyle tatil için gittiği otelde kendini bir anda önemli bir operasyonun içinde bulmasıyla başlıyor. Daha önce hiç saha tecrübesi olmayan Ertan için zorlu ve tehlikeli olan bu görevde başına bir de orada tanıştığı Bandırma Fön Birincisi Kuaför Zafer bela oluyor. Ertan’ın ajan olduğunu öğrenen Zafer bu sırrı saklamak için tek şart sunuyor Ertan’a: Bu operasyona dahil olmak! Çaresiz kalan Ertan, bu zorlu görevde Zafer’i de yanına alırken ikili kendilerini zorlu bir o kadar da komik bir maceranın içinde buluyorlar.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Giray Altınok
        #D.I.S.C.O.
        #Kerem Özdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Antalya'da sağanak! 8 kişi kurtarıldı
        Antalya'da sağanak! 8 kişi kurtarıldı
        Annesini darbeden babasına saldırdı
        Annesini darbeden babasına saldırdı
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Formula 1'de şampiyon Lando Norris!
        Formula 1'de şampiyon Lando Norris!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Fenerbahçe'ye Semedo'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Semedo'dan kötü haber!
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?