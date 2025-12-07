Tatilde büyük macera

Yapımcılığını MGX Film ve BG Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak’ın yer aldığı, senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın beraber kaleme alıp aynı zamanda başrollerini de paylaştıkları komedi filmi ‘D.I.S.C.O.’, gösterime 1 Ocak’ta girecek.

Giray Altınok ile Kerem Özdoğan’a; Özge Özacar, Yıldız Çağrı Atiksoy, İrem Sak, Şükrü Özyıldız, Saygın Soysal gibi güçlü isimler eşlik etti.

Paylaşılan fragman, 'D.I.S.C.O.' istihbarat teşkilatında çalışan ajan Ertan’ın eşiyle tatil için gittiği otelde kendini bir anda önemli bir operasyonun içinde bulmasıyla başlıyor. Daha önce hiç saha tecrübesi olmayan Ertan için zorlu ve tehlikeli olan bu görevde başına bir de orada tanıştığı Bandırma Fön Birincisi Kuaför Zafer bela oluyor. Ertan’ın ajan olduğunu öğrenen Zafer bu sırrı saklamak için tek şart sunuyor Ertan’a: Bu operasyona dahil olmak! Çaresiz kalan Ertan, bu zorlu görevde Zafer’i de yanına alırken ikili kendilerini zorlu bir o kadar da komik bir maceranın içinde buluyorlar.