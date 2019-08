Tatildeki tercihleri okullarını güzelleştirmek oldu

Ardahan'daki 23 Şubat İlkokulu'nun idarecileri ve öğretmenleri, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala, öğrencilerine güzel bir eğitim ortamı hazırlamak için 18 derslikli okulun boyasını yapıp, kapıları ve dolapları onardı, duvarları resimlerle süsledi.

AA'nın haberine göre; kent merkezinde yer alan ve 20 öğretmenin görev yaptığı, 470 öğrencisi bulunan okulun müdürü Gürbüz Yıldız, müdür yardımcısı Kasım Akçay ve öğretmenler, öğrencilerinin temiz, düzenli ve daha güzel bir ortamda eğitime başlaması için tatilde olmalarına rağmen adeta seferber oldu.

Yıldız, Akçay ve gönüllü öğretmenler tarafından alınan malzemelerle okulda hummalı bir çalışma yapıldı.

Yaz tatilinde Ardahan'da kalan eğitimciler, okulun dış duvarından iç kısımlarına, sırasından öğrencilerin kullandığı dolabına kadar tüm bölümlerini boyayıp onardı.

Eskiyen eşyaları onaran, boyanacak alanları boyayan okul idarecileri ve öğretmenler, duvarları da resimlerle süsleyip öğrencilerine güzel bir ortam hazırladı.

Okulun müdürü Gürbüz Yıldız, her yıl olduğu gibi gönüllü öğretmenlerden oluşan bir ekip oluşturup, bu işi birlikte severek yaptıklarını söyledi.

"ÖĞRETMEN ARKADAŞLARIMLA GURUR DUYUYORUM

Her tatil döneminde okulun eksiklerini kendi imkanlarıyla giderdiklerini vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti: "Biz her yıl bu işi severek yapıyoruz. Yaklaşık bir hafta önce öğretmenlerimizle tadilat ve tamirata başladık. İlk olarak eksik olan boyaları yaptık, panolar düzenlendi. Şu an hiçbir eksiğimiz yok. Sadece sınıfların düzenlenmesi ve temizlik işlemleri kaldı. Öğretmen arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çünkü yaz tatilini aileleri ile geçirmeyi değil, okulda çalışmayı tercih ettiler. Bu durum beni gururlandırdı."

Velilerden Seyfettin Tekin, gönüllü öğretmenlerin çalışmasının örnek teşkil ettiğini dile getirerek, "Çocuğumu kayıt için getirdim. Öğretmenlerin okulu son hızla yeni döneme hazırlamaları bizi sevindirdi. Bunu kendi imkanlarıyla yapmaları da ayrıca önemli, çok mutlu olduk. Duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Okul idarecileri ve öğretmenler, çalışmalarının sürmesine rağmen kayıt için gelen velilere de zaman ayırarak, okul hakkında bilgi verip ikramda bulundu.