EKSİLERİ: ŞEKER KRİZİNE SEBEP OLABİLİR

Dondurmanın makul bir kısmını (1/2 bardak) yerseniz, karbonhidratlar ve eklenen şekerler kan şekerinde hafif bir artışa neden olabilir. Ancak üçlü kaşık külahını ekstra soslarla tüketmek, günlük ilave şeker önerisini (kadınlar için 25 gram ve erkekler için 36 gram) çok aşar ve sizi kan şekerinde inişli çıkışlı bir yolculuğa gönderebilir. Kazayı önlemek için küçük bir fincan veya külahın tadını çıkarmak yeterli olabilir.