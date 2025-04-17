Denetimde ortaya çıktı: Tatlıcıda mide bulandıran görüntü
Adana'nın Seyhan ilçesinde ekipler tarafından denetim yapılan bir tatlıcının üretim yapılan yerinde böcekler çıktı
Adana'da ekiplerin denetim yaptığı bir tatlıcıda böcekler tespit edildi.
Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Kayalıbağ Mahallesi'nde daha önce de ikaz edilen Tatlıcı İkizler ve Döner isimli işletmede denetim gerçekleştirdi.
Denetimde işletmede hijyen kurallarının hiçe sayıldığını gören ekipler, tutanak tuttu..png
İşletmede gıda malzemelerinin sağlıksız ortamda bulunduğu ve üretim yerinde böcekler olduğu tespit edildi.
İşletmeye "hijyen kurallarına uymamaktan" İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince 105 bin TL ceza uygulandı.