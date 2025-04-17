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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tatlıcıda mide bulandıran görüntü | Son dakika haberleri

        Denetimde ortaya çıktı: Tatlıcıda mide bulandıran görüntü

        Adana'nın Seyhan ilçesinde ekipler tarafından denetim yapılan bir tatlıcının üretim yapılan yerinde böcekler çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 14:08 Güncelleme: 17.04.2025 - 14:08
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        Tatlıcıda mide bulandıran görüntü
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        Adana'da ekiplerin denetim yaptığı bir tatlıcıda böcekler tespit edildi.

        Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Kayalıbağ Mahallesi'nde daha önce de ikaz edilen Tatlıcı İkizler ve Döner isimli işletmede denetim gerçekleştirdi.

        Denetimde işletmede hijyen kurallarının hiçe sayıldığını gören ekipler, tutanak tuttu.

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        İşletmede gıda malzemelerinin sağlıksız ortamda bulunduğu ve üretim yerinde böcekler olduğu tespit edildi.

        İşletmeye "hijyen kurallarına uymamaktan" İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince 105 bin TL ceza uygulandı.

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