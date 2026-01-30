Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Tatlım Tatlım konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var ve ne zaman çekildi? Tatlım Tatlım konusu ve oyuncuları

        Tatlım Tatlım konusu ne, oyuncuları kimler?

        Tatlım Tatlım konusu ve oyuncuları gündeme geldi. Romantik komedi türündeki yapım, hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla araştırılıyor. Senaryosunu ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği film, kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için yeniden yayınlanıyor. İşte "Tatlım Tatlım" filminin konusu ve oyuncu kadrosu…

        Giriş: 30.01.2026 - 16:42 Güncelleme: 30.01.2026 - 16:42
        1

        Tatlım Tatlım filmi yeniden televizyon ekranlarında! Yılmaz Erdoğan imzası taşıyan romantik komedi, izleyenleri hem güldürüp hem düşündürmeye geliyor. İlk gösterildiği günden bu yana sinemaseverlerin gönlünde taht kuran film, bu kez evlere konuk oluyor. Peki, Tatlım Tatlım’ın konusu nedir? İşte bilgiler…

        2

        TATLIM TATLIM KONUSU NEDİR?

        Tatlım Tatlım, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp Demet Akbağ ile başrolü paylaştığı ve senelerce kapalı gişe oynayan Haybeden Gerçeküstü Aşk'ın film uyarlaması olan, Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği, başrollerini Aylin Kontente, Bülent Emrah Parlak, Büşra Pekin, Çağlar Çorumlu, Fatih Artman, Gupse Özay, Serkan Keskin ve Şebnem Bozoklu'nun paylaştığı, 2017 yapımı Türk romantik komedi filmidir.

        3

        OYUNCU KADROSU

        Aylin Kontente

        Bülent Emrah Parlak

        Büşra Pekin

        Çağlar Çorumlu

        Fatih Artman

        Gupse Özay

        Serkan Keskin

        Şebnem Bozoklu

        TATLIM TATLIM NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

        Gösterime giriş tarihi: 17 Mart 2017

