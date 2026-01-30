Tatlım Tatlım konusu ne, oyuncuları kimler?
Tatlım Tatlım konusu ve oyuncuları gündeme geldi. Romantik komedi türündeki yapım, hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla araştırılıyor. Senaryosunu ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği film, kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için yeniden yayınlanıyor. İşte "Tatlım Tatlım" filminin konusu ve oyuncu kadrosu…
TATLIM TATLIM KONUSU NEDİR?
Tatlım Tatlım, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp Demet Akbağ ile başrolü paylaştığı ve senelerce kapalı gişe oynayan Haybeden Gerçeküstü Aşk'ın film uyarlaması olan, Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği, başrollerini Aylin Kontente, Bülent Emrah Parlak, Büşra Pekin, Çağlar Çorumlu, Fatih Artman, Gupse Özay, Serkan Keskin ve Şebnem Bozoklu'nun paylaştığı, 2017 yapımı Türk romantik komedi filmidir.
OYUNCU KADROSU
Aylin Kontente
Bülent Emrah Parlak
Büşra Pekin
Çağlar Çorumlu
Fatih Artman
Gupse Özay
Serkan Keskin
Şebnem Bozoklu
TATLIM TATLIM NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Gösterime giriş tarihi: 17 Mart 2017