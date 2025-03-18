Denizli'nin Tavas Belediyesi ile Dağ Arama Kurtarma Derneği Denizli (DAK) arasında, afet bilincini artırmaya yönelik önemli bir eğitim protokolü imzalandı.

Yapılan işbirliğiyle verilecek eğitimlerin ardından tüm mahallelerde 10-15 kişilik arama kurtarma timleri oluşturulması hedefleniyor.

Protokol töreninde konuşan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Tavas Belediyesi olarak Dağ Arama Kurtarma Derneği ile afet bilincini artırmaya yönelik önemli bir eğitim protokolü imzalandık. Bu kapsamda arama kurtarma, afet anında acil müdahale, muhabere ve ilk yardım eğitimleri verilecek. Tüm mahallelerde 10-15 kişilik arama kurtarma timleri oluşturulması hedefleniyor. Kamu kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda deprem farkındalık eğitimleri düzenlenecek. Mayıs 2025 itibarıyla başlayacak bu proje, 3 yıl boyunca devam edecek. Tavas'ta afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir toplum için DAK ile birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.