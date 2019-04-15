Tavuk balığı hangisinin diğer adıdır? Kim Milyoner Olmak İster 15 Nisan tarihli yarışmasında Murat Yıldırım tarafından yarışmacıya soruldu. Peki, tavuk balığı nedir? İşte sorusunun cevabı...

TAVUK BALIĞI HANGİSİNİN DİĞER ADIDIR?

Tavuk Balığı'nın diğer adı Mezgit'tir.

TAVUK BALIĞI NEDİR?

Mezgit, lezzeti ve kılçıksız yapısı nedeniyle “tavuk balığı” olarak da bilinen bir tür dip balığıdır. Karadeniz ve Marmara’da bolca avlanan mezgit, kış aylarında sık sık tezgahlarda karşımıza çıkar. Peki mezgit nasıl temizlenir ve nasıl pişirilir, biliyor musunuz? İşte tam bir besin deposu olan mezgiti temizlenin ve pişirmenin incelikleri…

Pulsuz bir balık olan mezgit, kolayca temizlenebilir. Ancak dikkat etmeniz gereken birkaç püf noktası bulunur.

Mezgit temizlerken yapmanız gereken ilk şey sırtındaki 3 adet yüzgeci bıçakla kesmektir. Ardından balığın ensesine bıçakla ufak bir çizik atmanız ve bu kesiği karnın alt kısmından kuyruğa kadar uzatmanız gerekir. Açtığınız bu kesikten mezgitin iç organlarını tamamen çıkarmalısınız. Kılçığını da kafasıyla birlikte tek parça halinde çıkardığınız mezgitin içini ve dışını kanı iyice arınana kadar bol suyla yıkamalısınız. Balık kanlı kalırsa, piştiğinde acımsı bir tat ortaya çıkabilir.

İyice yıkadığınız balığı filetolara ayırıp suyunun süzülmesi için bir süre süzgeçte bekletin. Böylece pişirmeye hazır hale gelecektir.