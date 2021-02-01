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Trabzon'da komşular arasındaki tavuk kavgası 'tavuk tüneli' ile son buldu

Trabzon’da ilginç bir olay yaşandı. Kentin Akçaabat ilçesinde yaşayan Yunus Karaağaç, komşularının sebzeleri "zarar görmesin" diye tavukları için 40 metrelik bahçe telinden tünel yaptı

Tavuk kavgasına 'tünelli' çözüm - Haberler
Tavuk kavgasına 'tünelli' çözüm
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İHA

Akçaabat ilçesinde yaşayan Yunus Karaağaç, Karadeniz yöresinde nadir olarak kullanılmaya başlanan tavuk tüneli yöntemi ile tavuklarının komşularının bahçesindeki sebzelere zarar vermesinin önüne geçti.

İHA'nın haberine göre, beslediği 16 tavuk için fındık dalı ve bahçe teli kullanarak 40 metrelik tünel yapan Karaağaç, bu yöntem ile tavukları tünelden geçirerek, fındık bahçesine ulaştırıyor. Burada tavukların yemlenmesini sağlayan Karaağaç, komşularının da bu yöntemden mutlu olduklarını söyledi.

6 aydır baktığı 16 tavuk için 40 metrelik tünel yaptığını belirten Yunus Karaağaç, “Tavuklarımı fındık bahçesine indirmek için böyle bir yöntem buldum. Tarlaya sebze ektiğim için tavuklar orada yemlenince sebzeler zarar görüyor. Tavukların fındık bahçesine inmesi için kanal düşündüm. Nasıl yaparım diye düşünürken bu fikir aklıma geldi. Güzel oldu. Yaklaşık 40 metrelik bir tünel oldu. Komşularımın da sebze tarlalarına giriyorlardı.

Onlar da bu yöntemden mutlu olduklarını söylüyor. 16 tane tavuğum var daha da arttırmayı düşünüyorum. 6 aydır tavuk bakıyorum. Karadeniz’de tavukları nedeniyle komşular arası kavga yaşanır bende bu soruna böyle bir çözüm buldum. Bende komşunun tavuklarının benim bahçeme girmesini istemem” ifadelerini kullandı.

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