Tavuk suyu çorbasının faydaları

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Tavuk suyu çorba, Mısır'da soğuk algınlığı için kullanıldı. Hatta ünlü ve saygın bilim insanı İbn-i Sina'nın tedavi protokollerinde yer aldı. Tavuk suyunun faydaları günümüzde de bilim insanlarınca kabul ediliyor ve adeta ‘sihirli iksir’ olarak bazı hastalıkların tedavisinde yardımcı olarak hastalara sıklıkla tavsiye ediliyor.

Tavuk suyu çorba, proteinlerin yapı taşları olan ve sindirim sağlığı ve bağışıklık sistemi desteği için gerekli olan arginin, glisin ve prolin gibi emilimi kolay 19 esansiyel ve esansiyel olmayan amino asitlere sahip. Aynı zamanda, vücutta bağ dokusu oluşturmaya yardımcı olan kolajen ve jelatin için de doğal gıda kaynaklarından biri. Son olarak ise beyin sağlığını destekleyen besinlere sahip.

İŞTE TAVUK SUYU ÇORBASININ FAYDALARI

1- Güçlü bağışıklık sistemi

Tavuk suyu çorba, vücudun enerjisini dengeler ve artırır. Çorba hazırlanırken içine ayrıca ilave edilen sebzelerle tavuk suyunun besin değeri yükselirken, zengin değerli protein ile de vücut direncine katkı sağlar. Araştırmacılar , tavuk suyu yaparken salınan amino asitlerin solunum sistemindeki inflamasyonu azalttığını ve sindirimi iyileştirdiğini bulmuşlar. Bu bileşiklerin ayrıca alerji ve astım gibi rahatsızlıkları olumlu yönde de etkilediğini belirtiyorlar.

2- Sindirimi geliştirici etki

Tavuk suyu çorba, içerdiği glutamin sayesinde kolay sindirilir ve besleyici özelliğinin yanında bağırsak sağlığını destekler.

3- Eklemleri koruyan etki

Tavuk suyunda doğal olarak bulunan kolajen ve jelatin nedeniyle, düzenli olarak yemek veya içmek, yaşlanmaktan kaynaklanan eklem ağrısına iyi gelir. Jelatin eklemlere baskı uygular aynı zamanda kemikler arasında minder görevi görerek diyete mükemmel bir katkı sağlar.

4- Temiz ve genç bir cilt

Tavuk suyu kolajen içerir ve kolajen cilt elastikiyeti için en önemli besinlerden biridir. Cildin birincil yapısalı proteinidir ve dolgun, sağlam ve genç görünümünden sorumludur. Kolajen yaşlanma veya çevresel toksine maruz kalma nedeniyle bozulmaya başladığında, ince çizgiler ve kırışıklıklar gibi erken yaşlanma belirtileri ortaya çıkmaya başlar. Ayrıca tavuk suyundaki çinko, kemiklerde konsantre bulunan bir mineraldir. Sivilce ile savaşmak ve sağlıklı cildi desteklemek için önemli bir bileşendir.

5- Kaliteli uykuya katkı

Tavuk suyu, gevşeme minerali olarak bilinen magnezyum içerir. Vücuttaki protein sentezleme, sinir sinyallerini iletme ve kasları gevşetme dahil olmak üzere 300'den fazla enzimatik işlem için gereklidir. Bu işlevlerin tümü daha iyi ve kaliteli uyku sağlar. Vücut, yiyeceklerden alınan magnezyumu her zaman kullanılacak bir takviyeden daha hızlı emer.