        Tavuk Tantuni Tarifi

        Tavuk Tantuni Tarifi: Tavuk Tantuni Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Tavuk tantuni, en sık merak edilen yiyeceklerden biridir. Baharatlı tavuk eti ve lavaş uyumuyla sokak lezzetlerini ev mutfağına taşıyan pratik tarifler arasında yer alır. Evde hızlı ve lezzetli tavuk tantuni yapmak isteyenler için tüm aşamalar merak konusudur. Peki tavuk tantuni tarifi nasıl olur? Malzemeleri nelerdir?

        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 16:02 Güncelleme: 20.01.2026 - 16:02
        Tavuk Tantuni Tarifi
        Tavuk tantuni, klasik et tantuninin daha hafif ve ekonomik bir alternatifi olarak son yıllarda oldukça popüler hale gelmiştir. İnce doğranmış tavuk eti, baharatlar ve az yağla hazırlanan bu tarif, doğru pişirme tekniği kullanıldığında son derece lezzetli olur. Kuru olmadan, sulu ve aromatik bir sonuç verir. Evde tavuk tantuni yapılışı porsiyon kontrolü ve malzeme seçimi açısından dışarıda tüketilen versiyonlara göre daha avantajlıdır. Kısa sürede hazırlanabilmesi sayesinde özellikle yoğun günlerde kurtarıcı bir ana yemek alternatifi sunar.

        TAVUK TANTUNİ TARİFİ

        Tavuk Tantuni tarifi için birçok detay vardır. Söz konusu tarif, yüksek ateşte hızlı pişirme tekniğine dayanır. Tavuk etinin ince doğranması ve baharatlarla doğru zamanda buluşturulması bu lezzetin temelini oluşturur. Tantuninin karakteristik tadı; pul biber, toz biber ve kimyon gibi baharatlardan gelir. Tavuk eti önceden haşlanmadan, doğrudan tavada pişirilir. Bu yöntem etin suyunu kaybetmeden yumuşak kalmasını sağlar. Lavaş ya da dürüm ekmeğiyle servis edilen tavuk tantuni, yanında yeşilliklerle dengeli bir öğün hâline gelir.

        TAVUK TANTUNİ MALZEMELERİ

        Tavuk Tantuni malzemeleri de her evde bulunanlardandır. Evde tavuk tantuni yapmak için gereken malzemeleri aşağıdaki listeden bulabilirsiniz;

        • 500 gram tavuk göğsü
        • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
        • 1 tatlı kaşığı pul biber
        • 1 çay kaşığı toz biber
        • 1 çay kaşığı kimyon
        • Tuz
        • 1 çay bardağı sıcak su

        Servis için:

        • Lavaş veya dürüm ekmeği
        • Doğranmış domates
        • Maydanoz
        • Soğan (isteğe bağlı)

        Bu ölçülerle hazırlanan tavuk tantuni yaklaşık 3–4 kişilik servis sağlar.

        TAVUK TANTUNİ YAPIMI KOLAY MI?

        Tavuk Tantuni yapımı kolay mı? Kısa sürede hazırlanabilir mi? Tavuk tantuni yapımı, birkaç temel adımdan oluştuğu için oldukça kolaydır. Tavuk etinin doğru şekilde doğranması ve pişirme sırasında yüksek ateş kullanılması yeterlidir. Uzun hazırlık süresi gerektirmemesi, bu tarifi pratik haâle getiren noktaların başındadır. Özellikle evde hızlı ama lezzetli bir yemek hazırlamak isteyenler için tavuk tantuni ideal bir seçenek olarak kabul edilir. Temel püf noktalarına dikkat edildiğinde ilk denemede bile başarılı sonuç elde edilebilir.

        TAVUK TANTUNİ NASIL YAPILIR?

        Peki tavuk tantuni nasıl yapılır? Söz konusu tarifin yapımına tavuk göğsünü küçük ve ince küpler halinde doğrayarak başlanır. Diğer aşamala ise aşağıda verilmiştir;

        • Tavaya sıvı yağ eklenir ve yüksek ateşte ısıtılır.
        • Tavuklar tavaya alınarak hızlıca kavrulur.
        • Tavuklar suyunu salıp çekmeye başladığında baharatlar ve tuz eklenir.
        • Ardından sıcak su ilave edilerek etler yumuşayana kadar birkaç dakika pişirilir.
        • Pişen tavuklar tavada hafif sulu kalmalıdır.
        • Lavaş ekmeği tavukların suyuyla hafifçe ıslatılır.
        • Tavuk tantuni lavaşa alınır, üzerine domates, maydanoz ve isteğe bağlı soğan eklenerek dürüm yapılır.
        • Sıcak servis edilir.

        Afiyet olsun!

        TAVUK TANTUNİ PÜF NOKTALARI

        Tavuk tantuni yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli püf noktası, etin yüksek ateşte pişirilmesidir. Düşük ateşte pişirilen tavuk suyunu kaybederek kuru olabilir. Yanı sıra tavuklar çok büyük doğranmamalı, mümkünse küçük parçalar halinde hazırlanmalıdır. Baharatlar pişmenin ortasında eklenmeli ve böylece yanmaları önlenmelidir. Lavaşın tavuk suyuyla hafifçe ıslatılması da tantuniye özgü lezzeti artırır. Ek olarak servis öncesinde tantuniyi fazla bekletmemek, sıcak ve sulu şekilde tüketmek açısından önemli bir noktadır.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
