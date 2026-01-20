Tavuk tantuni, klasik et tantuninin daha hafif ve ekonomik bir alternatifi olarak son yıllarda oldukça popüler hale gelmiştir. İnce doğranmış tavuk eti, baharatlar ve az yağla hazırlanan bu tarif, doğru pişirme tekniği kullanıldığında son derece lezzetli olur. Kuru olmadan, sulu ve aromatik bir sonuç verir. Evde tavuk tantuni yapılışı porsiyon kontrolü ve malzeme seçimi açısından dışarıda tüketilen versiyonlara göre daha avantajlıdır. Kısa sürede hazırlanabilmesi sayesinde özellikle yoğun günlerde kurtarıcı bir ana yemek alternatifi sunar.

TAVUK TANTUNİ TARİFİ

Tavuk Tantuni tarifi için birçok detay vardır. Söz konusu tarif, yüksek ateşte hızlı pişirme tekniğine dayanır. Tavuk etinin ince doğranması ve baharatlarla doğru zamanda buluşturulması bu lezzetin temelini oluşturur. Tantuninin karakteristik tadı; pul biber, toz biber ve kimyon gibi baharatlardan gelir. Tavuk eti önceden haşlanmadan, doğrudan tavada pişirilir. Bu yöntem etin suyunu kaybetmeden yumuşak kalmasını sağlar. Lavaş ya da dürüm ekmeğiyle servis edilen tavuk tantuni, yanında yeşilliklerle dengeli bir öğün hâline gelir.

TAVUK TANTUNİ MALZEMELERİ Tavuk Tantuni malzemeleri de her evde bulunanlardandır. Evde tavuk tantuni yapmak için gereken malzemeleri aşağıdaki listeden bulabilirsiniz; 500 gram tavuk göğsü

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı toz biber

1 çay kaşığı kimyon

Tuz

1 çay bardağı sıcak su Servis için: Lavaş veya dürüm ekmeği

Doğranmış domates

Maydanoz

Soğan (isteğe bağlı) Bu ölçülerle hazırlanan tavuk tantuni yaklaşık 3–4 kişilik servis sağlar. TAVUK TANTUNİ YAPIMI KOLAY MI? Tavuk Tantuni yapımı kolay mı? Kısa sürede hazırlanabilir mi? Tavuk tantuni yapımı, birkaç temel adımdan oluştuğu için oldukça kolaydır. Tavuk etinin doğru şekilde doğranması ve pişirme sırasında yüksek ateş kullanılması yeterlidir. Uzun hazırlık süresi gerektirmemesi, bu tarifi pratik haâle getiren noktaların başındadır. Özellikle evde hızlı ama lezzetli bir yemek hazırlamak isteyenler için tavuk tantuni ideal bir seçenek olarak kabul edilir. Temel püf noktalarına dikkat edildiğinde ilk denemede bile başarılı sonuç elde edilebilir. TAVUK TANTUNİ NASIL YAPILIR? Peki tavuk tantuni nasıl yapılır? Söz konusu tarifin yapımına tavuk göğsünü küçük ve ince küpler halinde doğrayarak başlanır. Diğer aşamala ise aşağıda verilmiştir;