Tavuk Wellington nasıl yapılır? tavuk Wellington tarifi yemekseverler tarafından merak konusu oldu. İngilizlerin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan tavuk Wellington milföy hamuru ile yapılıyor. İşte tavuk wellington
TAVUK WELLINGTON MALZEMELERİ
- 3 adet tavuk göğsü
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı kekik
- 200 gram mantar
- 3 adet arpacık soğan
- 2 diş sarımsak
- 3 çorba kaşığı hardal
- 1 çay kaşığı karabiber
- 12 yaprak milföy
- 1 çorba kaşığı tereyağı
- 1 çorba kaşığı zeytinyağı
- 1 adet yumurta
TAVUK WELLINGTON NASIL YAPILIR?
- Tavukları tuz ve karabiberle birlikte ovalayın ve ızgarada hafifçe pişirin.
- Ayrı bir tavada doğranmış soğan, sarımsak ve mantarları soteleyin.
- Milfoy hamurunu, tavukları içerisine alacak büyüklükte açın.
- Hamurun içine tavuk göğüsleri, üzerine mantarları ve kekiği ekleyip tavuğu örtecek şekilde sarın.
- Son olarak üzerine çırpılmış yumurtayı sürün ve 180 derecede 30 dakika pişirin ve ardından dilimleyerek servis edin.
Afiyet olsun...
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