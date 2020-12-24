Tavuk Wellington nasıl yapılır? tavuk Wellington tarifi yemekseverler tarafından merak konusu oldu. İngilizlerin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan tavuk Wellington milföy hamuru ile yapılıyor. İşte tavuk wellington

TAVUK WELLINGTON MALZEMELERİ

3 adet tavuk göğsü

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik

200 gram mantar

3 adet arpacık soğan

2 diş sarımsak

3 çorba kaşığı hardal

1 çay kaşığı karabiber

12 yaprak milföy

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet yumurta

TAVUK WELLINGTON NASIL YAPILIR?

Tavukları tuz ve karabiberle birlikte ovalayın ve ızgarada hafifçe pişirin. Ayrı bir tavada doğranmış soğan, sarımsak ve mantarları soteleyin. Milfoy hamurunu, tavukları içerisine alacak büyüklükte açın. Hamurun içine tavuk göğüsleri, üzerine mantarları ve kekiği ekleyip tavuğu örtecek şekilde sarın. Son olarak üzerine çırpılmış yumurtayı sürün ve 180 derecede 30 dakika pişirin ve ardından dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun...