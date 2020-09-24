Doyurucu ve enfes bir salata yapmak için tam da aradığınız bir tarif tavuklu salata. Ana yemeğin yanına çok yakışacak olan bu lezzetli tavuklu salata herkes tarafından beğenilecektir.

Tavuklu Salata İçin Gereken Malzemeler:

1 su bardağı yıldız şehriye

1 adet tavuk göğsü

1,5 su bardağı su

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 dal taze soğan

1 su bardağı mısır

Bir tutam maydanoz

5-6 adet salatalık turşusu

1 adet kırmızı biber

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

1 yemek kaşığı limon suyu

Tuz

Tavuklu Salata Yapılışı:

Derin bir tavaya zeytinyağını koyun.

Şehriyeleri orta ateşte devamlı karıştırarak, pembeleşene kadar kavurun.

Üzerine sıcak su ve tuz ekleyin.

Kısık ateşte şehriyeler suyunu çekene kadar pişirin.

Dinlenmeye alın.

Tavuk göğsünü, 1 küçük soğanla beraber haşlayın.

Haşlanan tavukları düdükleyin.

Sebzeleri küçük küçük doğrayın.

Salata tabağınıza demlenip soğumuş şehriyeleri, tavuğu, sebzeleri alın.

Üzerine nar ekşisi ve limon suyunu gezdirin.

Salatanız hazır.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Öncelikle tüm kullanacağınız malzemelerin taze olması gerekiyor.

Çünkü tazeliğini kaybetmiş malzemelerden lezzetli bir sonuç almak mümkün değil.

Tüm salata malzemelerinin çok iyi yıkanması gerekli.

Tavuk, kırmızı et ve deniz ürünleri (ton balığı, karides, ahtapot, kalamar) ilave ederek salatanızı protein yönünden de zenginleştirebilirsiniz.