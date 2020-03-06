Survivor’unSurvivor’un sevilen yüzlerinden olan Tayfun Erdoğan, yarışmaya başladığından beri takipçileri tarafından araştırılıyor. Survivor’daSurvivor’da iddialı yarışmacılardan olan Erdoğan Kimdir? Kaç yaşında? Tayfun Erdoğan ile ilgili tüm bilgileri yazımızda bulacaksınız.

Tayfun Erdoğan Kimdir?

Survivor Tayfun Erdoğan, 4 Kasım 1991 tarihinde, Bursa’ya bağlı Osmangazi ilçesinde hayata gözlerini açtı. İlk ve ortaokulu Bisaş İlköğretim okulunda okuyan Erdoğan, futbol hayatını Bursaspor altyapısında geçirdi. Lise eğitimini Bursa Hasan Ali Yücel lisesinde tamamlayan Tayfun Erdoğan, iyi bir dereceyle liseden mezun oldu.

Üniversiteyi ise Uludağ’da kazanan Erdoğan, Uludağ üniversitesinde 2 yıllık işletme bölümü okudu. Halen Bursa’da ikamet eden Tayfun Erdoğan, 29 yaşını sürüyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Tv8 ekranlarında izlediğimiz Survivor yarışmasında yarışan Erdoğan, rakipleri için tehlike arz ediyor. Kendisine ve onun nezlinde bütün yarışmacılara başarılar diliyoruz.