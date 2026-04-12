        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Tayfur Bingöl: Çok güzel bir puan aldık - Kocaelispor Haberleri

        Tayfur Bingöl: Çok güzel bir puan aldık

        Kocaelisporlu futbolcu Tayfur Bingöl, Süper Lig'in 29. haftasında 1-1 sona eren Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada "Selçuk hocaya, ekibine, başkanımıza, yönetimimize herkese teşekkür ederiz. Çok güzel bir puandı bizim için" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 23:21 Güncelleme:
        "Çok güzel bir puan aldık"

        Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Kocaelispor, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

        Maçın ardından Kocaelisporlu futbolcu Tayfur Bingöl, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "ÇOK GÜZEL BİR PUAN ALDIK"

        Galatasaray’a karşı çok iyi hazırlandıklarını belirten Tayfur, "Maça hafta içi çok iyi konsantre olmuştuk. Ben de ‘geliyoruz’ diye bir post atmıştım. Bugün buradaydık. Alnımızın akıyla hem Kocaelispor taraftarı hem biz hem Hodri Meydan çok güzel bir puan aldık. Çok da güzel bir asist yaptım Bruno’ya. O da çok güzel değerlendirdi. Galatasaray da yani Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım, güçlerini biliyorduk. Selçuk hocaya, ekibine, başkanımıza, yönetimimize herkese teşekkür ederiz. Çok güzel bir puandı bizim için" diye konuştu.

        Motivasyon anlamında zorluk çekmediklerini aktaran Tayfur Bingöl, "Sahada elimizden gelen her şeyi yaptık. Bizi etkilemez yani, daha çok motivasyonumuzu artırır. Galatasaray’a da yolunda başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

