Tayfur Bingöl, sosyal medyada taraftarla tartıştı

Geçen sezon takımda kiralık oynayan sezon başında ise Alanyaspor'dan bonservisi alınan Tayfur Bingöl, bir taraftarla tartışma yaşadı.

"Beynin olmadığından seni de anlıyorum"

Sosyal medyadan bir taraftarın kendisini yakışıksız bir dille eleştirmesine yanıt veren 30 yaşındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti.

Taraftarın, "Defol git şu takımdan. Sen Beşiktaş'ın oyuncusu olamazsın" sözüne cevap veren Tayfur Bingöl, "Beynin olmadığından seni de anlıyorum" dedi.

Yaşananların ardından Beşiktaş taraftarı, Tayfur Bingöl'ün bu hakaretine büyük tepki gösterdi.