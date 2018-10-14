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Tayini çıkan imamın yaptıkları herkesi şaşırttı!

Aydın’ın Karpğuzlu İlçesi’ne bağlı Gölük Mahallesi’nde görev yapan bir imamın tayini çıkınca 3 yıl boyunca ikamet ettiği caminin lojmanını balyozla yıkarak köyden ayrıldığı iddia edildi

14.10.2018 - 17:01 | Güncelleme: İHA

Edinilen bilgiye göre; imam M.Ö, yaklaşık 3 yıl önce Karpuzlu’nun Gölcük Mahallesi Işıklar Camii’ne atandı. Caminin lojmanına yerleşen imam, görev yaptığı 3 yıl boyunca köylüler tarafından yaptırılan lojmanda ikamet etti. Geçtiğimiz haftalarda köylülerle tartışınca tayini Çine ilçesine bağlı bir kırsal mahalleye çıkan imam, iddiaya göre, lojmanı boşalttıktan sonra balyoz ile lojmana zarar vererek kullanılamaz hale getirdikten sonra köyü terk etti.

Köylüleri şaşkına çeviren bu olayın ardından Köy Muhtarı Yüksel Gütekin, lojmanın balyozla yıkılıp zarar verildiğini görünce durumu jandarmaya ve ilçe müftülüğüne bildirdi.  Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Yaşadıkları kötü olayın tüm imamlara mal edilmemesi gerektiğini ancak bir imamın kamunun malına böyle zarar vermesinin şaşılacak bir durum olduğunu belirten Köy Muhtarı Yüksel Gültekin, “Bu imam köyümüzde 3 yıl görev yaptı. Kendisine bizzat köylümüz tarafından yaptırılan lojmanı tahsis ettik. Ve 3 yıl boyunca bir kuruş kira da istemedik, kendisi de ödemedi. İmam arkadaşımız tayini çıkınca balyozla lojmanı bu hale getirmiş. Giderken cami lojmanını yıktığı gibi zimmet defterini de teslim etmedi. Lojman yıkıldığı için yeni imam da gelemiyor. Camide ezan da okunmuyor Cuma namazı da kılınmıyor” dedi.

 



“BİZİM DUVARIMIZI DA YIKIP GİTTİ"

İmamın komşusu olan Hatice Hırçın, öfkeli imamın köyden ayrılırken cami lojmanını yıkarken kendi duvarlarını da yıktığını iddia ederek “Yaşadığımız bu olaya çok üzüldük. Eşim de ben de engelliyiz. Rahatsız olduğumuz için elimiz ayağımız tutmuyor. Bizim duvarımızı yıktı. Yapmadan gitti. Çok üzgünüz” diye konuştu.

Aydın İl Müftülüğü ve Karpuzlu Jandarması tarafından imam M.Ö. ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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