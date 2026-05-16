        Tayland'da yeni bir dinozor türüne ait kalıntılar bulundu

        Tayland'da yaklaşık 27 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen yeni bir uzun boyunlu otçul dinozor türüne ait fosillerin keşfedildiği bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 13:24 Güncelleme:
        27 tonluk dev dinozor keşfedildi

        İngiltere'deki College London Üniversitesi liderliğindeki araştırma ekibi, Tayland'ın kuzeydoğusundaki Chaiyaphum bölgesinde bulunan ve aralarında yaklaşık 1,78 metre uzunluğunda bir bacak kemiğinin de bulunduğu 10 farklı fosil kalıntısını inceledi.

        Yaklaşık 27 ton ağırlığında olduğu düşünülen yeni dinozor türüne 'Nagatitan chaiyaphumensis' adını veren bilim insanları, dinozorun 100 ila 120 milyon yıl önce Kretase döneminde yaşadığını açıkladı.

        Uzmanlar, türün, Güneydoğu Asya'da keşfedilen en büyük uzun boyunlu otçul dinozor türlerinden olduğunu belirtti.

        Çalışmanın başyazarı ve College London Üniversitesi doktora öğrencisi Thitiwoot Sethapanicsakul, türün, Diplodocus ve Brontosaurus gibi dev uzun boyunlu otçul dinozorları kapsayan sauropod ailesine ait olduğunu aktardı.

        Sethapanicsakul, Tayland'ın son devi olarak adlandırdığı dinozorun, yaklaşık 27 metreye ulaştığını ve yetişkin bir mavi balinayla benzer boyutlarda olduğunu söyledi.

