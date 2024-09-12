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        Haberler Magazin Taylor Swift, Harris'i destekledikten sonra ABD seçmen bilgilendirme sitesine akın ettiler - Magazin haberleri

        Taylor Swift'in açıklamasından sonra ABD seçmen bilgilendirme sitesine akın edildi

        ABD'li şarkıcı Taylor Swift, 5 Kasım'da düzenlenecek ABD başkanlık seçiminde demokratların adayı Kamala Harris'i desteklediğini açıkladıktan sonra seçim bilgilendirme sitesinde yoğunluk yaşandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 12:10 Güncelleme: 12.09.2024 - 12:13
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        Taylor Swift'in 5 Kasım'da düzenlenecek ABD başkanlık seçiminde Demokrat aday Kamala Harris'i desteklediğini duyurmasının ardından yüz binlerce kişi ABD'nin halka seçimlerle ilgili resmi bilgileri sağlayan "vote.gov" adresli internet sitesine akın etti.

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        Genel Hizmetler İdaresine (GSA) göre, Taylor Swift'in Harris'e desteğini açıklamasından kısa süre sonra "vote.gov" sitesinde yüksek ölçüde yoğunluk yaşandı.

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        GSA'dan bir sözcünün verdiği bilgiye göre, Taylor Swift'in destek açıklamasından sonra seçmen bilgilendirme sitesini yerel saatle 14.00 itibarıyla 337 bin 826 kişi ziyaret etti.

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        Taylor Swift, seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Harris'in ilk canlı yayın tartışmasının ardından Instagram hesabından dün paylaşımda bulunarak seçimde oyunu Kamala Harris ve yardımcısı olarak aday gösterdiği Tim Walz'den yana kullanacağını açıklamıştı.

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        Taylor Swift, Donald Trump'ın kendisinin yapay zekâyla oluşturulmuş fotoğrafını paylaşarak desteğini aldığını öne sürmesini yalanlamıştı. Ardından da Kamala Harris'i desteklediğini açıklayan Swift, yapay zekânın tehlikelerine işaret etmişti.

        Taylor Swift'in Harris'e destek verdiği Instagram paylaşımı, şu ana kadar 10 milyondan fazla beğeni aldı.

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        Taylor Swift'in Kamala Harris'e desteğini duyururken kedisiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşması, Donald Trump'ın başkan yardımcısı adayı James David Vance'in "Bu ülkeyi çocuğu olmayan kedi sahibi kadınlar yönetiyor" ifadelerine gönderme olarak yorumlandı.

        Fotoğraflar: AP

        #Taylor Swift
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