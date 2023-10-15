Taylor Swift, sevgilisi Travis Kelce ile birlikteliğini ilan etti - Magazin haberleri

Taylor Swift, sevgilisi Travis Kelce ile birlikteliğini ilan etti - Magazin haberleri

12 Grammy ödülü sahibi olan şarkıcı Taylor Swift'in gönlünü kısa bir süre önce ABD futbolcusu Travis Kelce'ye kaptırdığı iddia edilmişti.

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Travis Kelce ile haklarında çıkan aşk söylentileriyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan Taylor Swift, Kelce'nin maçını onun annesi Donna Kelce ile birlikte izlerken görüntülenmişti.