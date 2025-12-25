Habertürk
        Haberler Dünyadan Taylor Swift'ten 1 milyon dolarlık 'kalp' bağışı - magazin haberleri

        Taylor Swift'ten 1 milyon dolarlık 'kalp' bağışı

        Babası, bu yaz kalp ameliyatı olan Taylor Swift, kalp hastalıkları tedavisine daha fazla kişinin erişiminin sağlanması için 1 milyon dolar bağışladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2025 - 12:00 Güncelleme: 25.12.2025 - 12:00
        1 milyon dolarlık 'kalp' bağışı
        Taylor Swift, babasının kalp ameliyatının ardından ona destek olmak amacıyla Amerikan Kalp Derneği'ne 1 milyon dolar bağışladı.

        Bağışı duyuran dernek; "Taylor Swift bu bağışı, yılın başlarında bahsettiği kalp rahatsızlığı olan babası Scott Swift'in onuruna yaptı" dedi.

        Scott Swift, bu yaz bypass ameliyatı geçirdi. Taylor Swift ve Austin Swift kardeşler, ameliyat ve iyileşme süreci boyunca babalarının yanında oldular.

        Amerikan Kalp Derneği yetkilileri, ünlü şarkıcının yaptığı büyük bağışın, ülkenin önde gelen ölüm nedeni olan kalp hastalığını önleme ve tedavi etme çabalarını hızlandıracağını söyledi. Dernekten yapılan açıklamada, Swift'in bağışının devam eden bilimsel araştırmalara, daha güçlü önleme ve tedavi çabalarına, herkesin hayat kurtarıcı bakıma erişiminin genişletilmesine harcanacağı belirtildi.

        Taylor Swift, cömertliğiyle tanınan bir şarkıcı. Dün de yoksulların gıdaya ulaşması için çalışan bir yardım kuruluşuna 1 milyon dolar bağışta bulunmasıyla gündemdeydi.

        Forbes verilerine göre; 1,6 milyar dolarlık servetin sahibi olan 36 yaşındaki sanatçı, rekorlar kıran Eras Turnesi'nin ardından geçtiğimiz günlerde turne çalışanlarına 197 milyon dolar prim dağıtmıştı.

        Geçen yıl eylül ve ekim aylarında meydana gelen Helene ve Milton kasırgaları sonrası yardım çalışmaları için 5 milyon dolarlık bağışta bulunan Taylor Swift, pandemi döneminde de hem kuruluşlara hem de kendisine ulaşan zor durumdaki hayranlarına para dağıtmıştı.

        #Taylor Swift
        #BAĞIŞ
        #para bağışı
        #yardım parası
