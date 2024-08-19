Swift, "Dün Southport'ta meydana gelen saldırının bıraktığı dehşet hissi sürekli üzerime çöküyor ve tamamen şoktayım. Yaşamların ve masumiyetin kaybedilmesi ve orada bulunan herkesin, ailelerin ve ilk müdahale ekiplerinin yaşadığı korkunç travma. Bunlar sadece dans kursuna giden küçük çocuklardı. Bu ailelere taziyelerimi nasıl ileteceğimi hiç bilmiyorum" diye yazmıştı.