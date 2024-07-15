Taylor Swift'ten yeni albüm rekoru
Rekorların sanatçısı Taylor Swift, 'The Tortured Poets Department' adlı son albümüyle 12 hafta boyunca satışlarda bir numarada kalan tek kadın sanatçı rekorunu kırdı
Taylor Swift'in nisan ayında çıkardığı 'The Tortured Poets Department' adlı albümü, yeni bir rekor kırdı.
Albüm, son haftasında ABD'de 163 bin satış yaparak, mayıs ayından bu yana Billboard'da üst üste 12 hafta boyunca bir numara oldu.
taylor Swift, Whitney Houston’ın 1987 tarihli albümü 'Whitney'i geride bırakarak bir kadın tarafından ilk 12 haftasını bir numarada geçiren tek albüm oldu. Whitney Houston'ın albümü, daha önce ilk 11 haftasını bir numarada geçirmişti.
Bugüne dek yalnızca iki albüm ilk 12 haftasını bir numarada geçirmişti: Morgan Wallen'in 'One Thing at a Time'ı ve Stevie Wonder'ın 'Songs in the Key of Life'ı.
Taylor Swift'in ilk 12 haftasını bir numarada geçiren tek kadın sanatçı olarak rekor kırmasını sağlayan 'The Tortured Poets Department', aynı zamanda sanatçının bugüne kadarki en uzun soluklu bir numaralı albümü oldu.
Taylor Swift, son albümüyle Spotify'da bir günde 300 milyon dinlenmeye ulaşarak, bu dinlenme sayısına ulaşan ilk albüm olmuştu. Aynı albümde yer alan 'Fortnight' isimli şarkı da Adele'in 'Easy On Me' şarkısına ait rekoru kırarak tüm zamanların bir günde en çok dinlenen şarkısı olmuştu.