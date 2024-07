Taylor Swift'ten yeni albüm rekoru

taylor Swift, Whitney Houston’ın 1987 tarihli albümü 'Whitney'i geride bırakarak bir kadın tarafından ilk 12 haftasını bir numarada geçiren tek albüm oldu. Whitney Houston'ın albümü, daha önce ilk 11 haftasını bir numarada geçirmişti.

Bugüne dek yalnızca iki albüm ilk 12 haftasını bir numarada geçirmişti: Morgan Wallen'in 'One Thing at a Time'ı ve Stevie Wonder'ın 'Songs in the Key of Life'ı.