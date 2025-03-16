Taylor Swift ve sevgilisi Travis Kelce uzun zaman sonra ortaya çıktı

Taylor Swift ile Travis Kelce, Super Bowl'un ardından hiç ortada görünmedi. Ünlü çift, Amerikan Futbol Ligi'nin final maçının üzerinden bir aydan fazla bir süre geçtikten sonra birlikte görüntülendi.

Önceki gün New York'ta objektiflere yansıyan ikili, kendilerini gizlemeye çalıştı. Bir restoranda dört saatten daha fazla zaman geçiren çift, hem girişte hem de çıkışta mekanın arka kapısını kullanmayı tercih etti.

Taylor Swift ile Travis Kelce, en son 9 Şubat'ta gerçekleşen ABD'nin en büyük spor organizasyonu olan Super Bowl'da birlikteydi. Travis Kelce sahada, Taylor Swift ise tribündeydi.

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Kansas City Chiefs ile Philadelphia Eagles'ı karşı karşıya getiren dev mücadelede Travis Kelce'nin takımı Chiefs, yenilen taraf olmuştu. Chiefs takımının en ünlü oyuncusu olan Kelce de maç bitiminde yorgun ve moralsiz görünüyordu.

Travis Kelce, geçen ay yayınladığı 'New Heights' adlı podcast'te, Swift'in Super Bowl yenilgisinin üstesinden gelmesine yardımcı olduğunu ve müziğinin buna katkıda bulunduğunu anlatmıştı.

Taylor Swift ile Travis Kelce, 2023'ten bu yana birlikte. Kelce, Swift'in dünya turnesi esnasında sık sık ona seyircilerin arasından destek verirken; Swift de Amerikan futbolcusu sevgilisinin maçlarında hazır bulunuyordu.

Taylor Swift, Super Bowl'da sevgilisine tribünden destek verdi.