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        Haberler Dünyadan Taylor Swift ve Travis Kelce'nin nişanlandığı iddiası gündemde

        Taylor Swift ve Travis Kelce'nin nişanlandığı iddiası gündemde

        İki yıldır birlikte olan Taylor Swift ve Travis Kelce'nin dikkatli hayranları, yeni paylaştıkları bir fotoğraftaki detaya bakarak nişanlandıklarını iddia etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 15:39 Güncelleme: 25.07.2025 - 15:39
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        Nişanlandı iddiası
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        Taylor Swift hayranları, Amerikan futbolcusu sevgilisi Travis Kelce'nin Instagram'da paylaştığı fotoğrafın ardından, çiftin nişanlandığı iddiasını ortaya attı.

        Travis Kelce, sosyal medyada ilk kez paylaştığı pop yıldızının fotoğrafları arasında telefonunun ana sayfa fotoğrafını da yanlışlıkla gösterdi. Kelce'nin kilit ekranında, ABD'li şarkıcıyla birlikte olduğu fotoğraf vardı. Ancak hayranlarının dikkatini çeken detay önemliydi. Swift, parmağındaki yüzüğü kameraya gösterircesine poz vermişti.

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        Şarkıcının hayranları, Kelce'nin evlenme teklif edip etmediği konusunda iddialar ortaya atarken, "Nişan fotoğrafı mı o?", "Taylor parmağında yüzük olan elini mi kaldırıyor?" şeklinde sorular sordu.

        İki yıldır birlikte olan çiftin artık evlenmeye tamamen hazır olduğu, Swift'in ailesinin de onay vermeye hazır olduğu iddia edildi.

        Swift ve Kelce'nin nişanlandıklarına dair spekülasyonlar sürerken, heyecanı daha da artırmak için mücevher uzmanları, ünlü şarkıcının hayalindeki nişan yüzüğünün nasıl görünebileceği ve maliyetinin ne kadar olabileceği konusunda tahminlerini paylaşıyor. Buna göre Taylor Swift'e layık görülen bir nişan yüzüğünün fiyatı, 1 milyon dolardan başlayıp 4 milyon dolara kadar çıkıyor.

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        #Travis Kelce
        #Taylor Swift
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