        Haberler Dünyadan Taylor Swift yine cömert davrandı: Yoksullara gıda yardımı için 1 milyon dolar bağışladı - magazin haberleri

        Taylor Swift yoksullara gıda yardımı için 1 milyon dolar bağışladı

        Eli açık sanatçılardan biri olarak tanınan Taylor Swift, yoksulların gıdaya ulaşması için çalışan bir yardım kuruluşuna 1 milyon dolar bağışta bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 12:27 Güncelleme: 24.12.2025 - 12:27
        Cömertliğini sergiledi
        Yıllardır yaptığı bağışlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Taylor Swift, yeni yıl öncesi büyük bir bağış daha yaptı. Forbes verilerine göre 1,6 milyar dolarlık servetin sahibi olan 36 yaşındaki sanatçı, yoksulların gıdaya ulaşması için çalışan 'Feeding America' adlı yardım kuruluşuna 1 milyon dolar bağışladı.

        Kuruluş yetkilisinden yapılan açıklamada; "Taylor Swift'in Feeding America'ya yaptığı 1 milyon dolarlık bağış için son derece minnettarız. Bu Noel döneminde, onun sürekli desteği, açlığı sona erdirmek için bir araya geldiğimizde nelerin mümkün olduğunun güçlü bir hatırlatıcısı. Açlıkla mücadele eden insanlarla birlikte hareket ettiğimizde, ailelerin bu Noel döneminde ve sonrasında sofralarının dolu olmasını sağlayabiliriz" dedi.

        Rekorlar kıran Eras Turnesi'nin ardından geçtiğimiz günlerde turne çalışanlarına 197 milyon dolar prim dağıtan Taylor Swift, geçen yıl eylül ve ekim aylarında meydana gelen Helene ve Milton kasırgaları sonrası yardım çalışmaları için 5 milyon dolarlık bağışta bulunmuştu.

        2020'de pandemiyle mücadele kapsamında çalışan kuruluşlara 5 milyon dolar bağışlayan sanatçı, salgın nedeniyle para kazanamayan ve sosyal medyadan yaptığı çağrıyla kendisine ulaşan insanlara 3 biner dolar göndermişti.

        Cömertliğiyle tanınan şarkıcı, 2021'de eşini Covid-19 hastalığı nedeniyle kaybeden beş çocuk annesi bir kadına 50 bin dolar bağışlamıştı. Aynı yıl, salgında parasal zorluk yaşayan iki anneye 13 biner dolar ödemişti.

        Coronavirüs hastalarına yardım için çalışan bir hemşireye doğum günü hediyesi gönderen sanatçı, pandemide annesi komada olan hayranına 15 bin 500 dolar destek verdi.

        TAYLOR SWIFT'İN DİĞER BAĞIŞLARI

        * Iowa'daki su taşkınları için; 100 bin dolar

        * Çeşitli okullara; 250 bin dolar

        * Reading Halk Kütüphanesi'ne; 6 bin kitap

        * Nashville Halk Kütüphanesi'ne; 14 bin kitap

        *Tennessee su taşkınları için; 500 bin dolar

        * Nashville'daki Hendersonville Lisesi'ne konferans salonlarını yenilemeleri için; 75 bin dolar

        * St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi'ne; 25 bin dolar

        * Hortum mağdurlarına için; 750 bin dolar

        * Nashville'daki Country Music Hall of Fame and Museum'ın inşa edeceği yeni eğitim merkezi için; 4 milyon dolar

        * 6 üniversiteye; 60 bin dolar

        * V Foundation for Cancer Researc'e; 100 bin dolar

        * Philadelphia Çocuk Hastanesi'ne; 50 bin dolar

        * New York’taki okullara; 25 bin kitap

        * New York Eğitim Dairesi'ne; 50 bin dolar

        * Louisiana su taşkınları için; 1 milyon dolar

        * Dolly Parton Yangın Fonu’na; 100 bin dolar

        * Time's Up hareketine; 100 bin dolar

        * Tennessee Equality Project’e; 113 bin dolar

        #Taylor Swift
        #BAĞIŞ
        #yardım
        #servet
