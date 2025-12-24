Yıllardır yaptığı bağışlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Taylor Swift, yeni yıl öncesi büyük bir bağış daha yaptı. Forbes verilerine göre 1,6 milyar dolarlık servetin sahibi olan 36 yaşındaki sanatçı, yoksulların gıdaya ulaşması için çalışan 'Feeding America' adlı yardım kuruluşuna 1 milyon dolar bağışladı.

Kuruluş yetkilisinden yapılan açıklamada; "Taylor Swift'in Feeding America'ya yaptığı 1 milyon dolarlık bağış için son derece minnettarız. Bu Noel döneminde, onun sürekli desteği, açlığı sona erdirmek için bir araya geldiğimizde nelerin mümkün olduğunun güçlü bir hatırlatıcısı. Açlıkla mücadele eden insanlarla birlikte hareket ettiğimizde, ailelerin bu Noel döneminde ve sonrasında sofralarının dolu olmasını sağlayabiliriz" dedi.

Rekorlar kıran Eras Turnesi'nin ardından geçtiğimiz günlerde turne çalışanlarına 197 milyon dolar prim dağıtan Taylor Swift, geçen yıl eylül ve ekim aylarında meydana gelen Helene ve Milton kasırgaları sonrası yardım çalışmaları için 5 milyon dolarlık bağışta bulunmuştu.