* Iowa'daki su taşkınları için; 100 bin dolar
* Çeşitli okullara; 250 bin dolar
* Reading Halk Kütüphanesi'ne; 6 bin kitap
* Nashville Halk Kütüphanesi'ne; 14 bin kitap
*Tennessee su taşkınları için; 500 bin dolar
* Nashville'daki Hendersonville Lisesi'ne konferans salonlarını yenilemeleri için; 75 bin dolar
* St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi'ne; 25 bin dolar
* Hortum mağdurlarına için; 750 bin dolar
* Nashville'daki Country Music Hall of Fame and Museum'ın inşa edeceği yeni eğitim merkezi için; 4 milyon dolar
* 6 üniversiteye; 60 bin dolar
* V Foundation for Cancer Researc'e; 100 bin dolar
* Philadelphia Çocuk Hastanesi'ne; 50 bin dolar
* New York’taki okullara; 25 bin kitap
* New York Eğitim Dairesi'ne; 50 bin dolar
* Louisiana su taşkınları için; 1 milyon dolar
* Dolly Parton Yangın Fonu’na; 100 bin dolar
* Time's Up hareketine; 100 bin dolar
* Tennessee Equality Project’e; 113 bin dolar