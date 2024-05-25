Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 62 askeri hava aracı ve 27 gemi görüldü

Tayvan Savunma Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, son 24 saatte 62 askeri hava aracının Ada çevresinde uçtuğu belirtildi. Açıklamada, bunlardan 47'sinin Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizgi"nin ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu kaydedildi.

Tayvan Boğazı'nda "orta çizgi", tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını ifade ediyor.

Öte yandan, Ada çevresinde Çin donanmasına ait 27 geminin de tespit edildiği kaydedildi.

Bakanlığın yayımladığı haritada, hava araçlarının Tayvan'ın kuzey ucundaki Keelung iline 39 deniz mili (72,2 kilometre), güney ucundaki Pingtung iline ise 41 deniz mili (75,9 kilometre) kadar yaklaştığı görüldü.

ÇİN ADA'YI ABLUKAYA ALAN ASKERİ TATBİKAT YAPTI

Uçuşlar ve gemi devriyeleri, Çin'in 23 ve 24 Mayıs'ta Ada çevresinde düzenlediği askeri tatbikatın parçasını oluşturuyor.

Pekin yönetimi, Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başlamasından 3 gün sonra Ada çevresinde askeri tatbikata başladığını duyurmuştu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Doğu Cephesi Komutanlığı, "Müşterek Kılıç-2024A" adı verilen 2 gün sürecek tatbikatın, Tayvan Boğazı, Tayvan Adası'nın kuzey, güney ve doğu bölgeleri ile ana kara yakınındaki Kinmen, Matsu, Vuçiü ve Dongyin adaları çevresinde yürütüleceğini bildirmişti.

Çin ordusunun kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden birliklerin katıldığı tatbikatın, "bağımsızlığa yönelik eylemleri cezalandırma" ve "dış güçlerin müdahalesine karşı uyarı" amaçlı olduğu vurgulanmıştı.

Tayvan Savunma Bakanlığı ise yayımladığı açıklamada, tatbikatı kınayarak, bunun "Çin'in saldırgan askeri zihniyetini gözler önüne serdiğini", "bölgesel barış ve istikrara zarar vereceğini" ifade etmişti.

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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.