Tayvan'da ek savunma bütçesi onaylandı

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre ek bütçe, Yasama Meclisi'nde iktidardaki Demokratik İleri Parti'nin (DPP) 48 çekimser oyuna karşı muhalefetteki Milliyetçi Parti (Koumintang/KMT) ve Tayvan Halk Partisi'nin (TPP) 59 lehte oyuyla kabul edildi.

2026 ile 2033 yılları arasında ABD'den iki ayrı silah alımını finanse etmek için kullanılacak ek bütçenin 9,5 milyar dolarlık ilk dilimi ABD hükümetinin Aralık 2025'te onayladığı silah satışı paketi için, 15,3 milyar dolarlık ikinci dilimi ise Washington'ın onayını bekleyen yeni silah satışı paketi için harcanacak.

Ek savunma bütçesi, Tayvan hükümetinin talep ettiği 40 milyar dolarlık ödeneğin gerisinde kaldığından iktidar partisi milletvekillerinin çekimser oyuyla parlamentodan geçti.

ABD'nin halihazırda satışına onay verdiği paket içinde Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemleri (HIMARS), M109A7 kendinden tahrikli obüsleri, TOW 2B füzeleri, Altius-600 ve Altius-700M insansız hava araçları ve Javelin anti-tank füzeleri yer alıyor.

ABD'nin onayı beklenen yeni silah satış paketi ise entegre dron savar sistemleri, güdümlü füze savar ve hava savunma füzeleri, orta ve alçak irtifa hava savunma sistemleri ile zırh delici füze stoklarının yenilenmesini içeriyor.

