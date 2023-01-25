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Haberler Sağlık Taze Zencefil Nasıl Tüketilir? Taze Zencefil Çiğ Olarak Yenir Mi?
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Taze zencefil nasıl tüketilir? Taze zencefil çiğ olarak yenir mi?

Zencefil, Asya’dan tüm dünyaya yayılan ve bugün hemen hemen her ülkede yetişebilen bir bitkidir. Toprağın altında yumrulu kök bitkisi olarak yetişen zencefil sağlığa olan mucizevi faydalarının yanında yemeklerin, tatlıların da vazgeçilmez bir besini olarak karşımıza çıkmaktadır. Geleneksel tıpta yüzlerce yıldır kullanılan zencefil bugün de halk arasında başta ağrı kesici özelliğinden dolayı kullanılmaktadır. Peki, sağlığa birçok faydası olan taze zencefil nasıl tüketilir? Zencefili kimler kullanamaz? Günlük ne kadar taze zencefil tüketilmelidir? İşte zencefil ile ilgili merak edilen her şey...

Taze Zencefil Nasıl Tüketilir? Taze Zencefil Çiğ Olarak Yenir Mi?
HABERTURK.COM

Zencefil, tropik bölgelere özgü, özellikle tropik Asya’da yetişen çok yıllı bir bitkidir. Kokulu, yumrulu bir kök yapısına sahip olan zencefil, boyu 90 ila 120 santime ulaşabilen, lifli ve beyazımsı ya da kahverengimsi renktedir. Zencefil, ağrı kesici özelliğinden dolayı geleneksel tıpta yüzlerce yıldır kendine kullanım alanı bulmuştur. Bunun yanında ödem azaltıcı ve mide rahatsızlıklarının tedavisinde ilk baş vurulan bitkilerden biridir. Sağlığa inanılmaz faydaları olan zencefilin ayrıca yemeklerde, tatlılarda ve salatalarda yaygın bir kullanımı vardır. Bunun yanı sıra son yıllarda popüler olan smoothie’lerin içine de eklenebilen zencefil mutfağımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Sağlığa yararları saymakla bitmeyen zencefili elbette dikkatli ve ölçülü kullanmalıyız. İşte zencefil nasıl tüketilir, taze zencefil çiğ olarak yenir mi? Taze zencefil çayı nasıl yapılır? Sorularının tüm cevaplarını sizler için derledik.

Taze Zencefil Nasıl Tüketilir?

Taze zencefil birçok farklı şekilde kullanılabilir:

  • Kendine has aromatik bir yapıya sahip olan zencefil, tatlıların içene konulabilir.
  • Zencefil, Asya mutfağının olmazsa olmaz lezzetlerinden biridir. Bu bilgiden hareketle taze zencefil rendelenerek çorbalara konulabilir.
  • Yine balık ve tavuk yemeklerinde zencefil aroma ve lezzetlendirici olarak kullanılabilir.
  • Taze zencefil vücudun direncini arttıran önemli bir besindir. Bunun için içme suyunuzun içine taze zencefil dilimleyerek koymak gün içinde enerjik ve sağlıklı hissetmenizi sağlar.
  • Taze zencefili elbette ki çay olarak da tüketebilirsiniz.

Taze Zencefil Çiğ Olarak Yenir Mi?

Taze zencefil çiğ olarak tüketildiğinde keskin ve hatta acı bir tada sahiptir. Bu sebeple çiğ olarak bir bardak suyun içine dilimlenip, limon ile birlikte tüketilebilir. Bunun yanında rendelenerek bal ile birlikte de tüketimi son derece yaygındır.

Günde Ne Kadar Taze Zencefil Tüketilmeli

Zencefil mide bulantısı, ödem azaltıcı, ağrı kesici, solunum yollarının tedavisinde ilk başvurulan baharatların başında gelmektedir. Bunun yanında her bitkinin fazlasının yararından çok zararı olduğu ise unutulmamalıdır. Bu sebeple zencefilin günlük kullanımındaki ölçüsüne mutlaka dikkat edilmelidir. Taze zencefil kan sulandırıcı bir özelliğe sahiptir. Bu sebeple kanama riskini arttırabilir. Aşırı zencefil kullanımı kalpte ritim bozukluğuna sebep olabilir. Ayrıca kanın pıhtılaşmasını yavaşlattığı için ameliyat sonrasında kanamalara neden olabilir. Zencefilin iki yaşından küçük çocuklarda kullanımı önerilmemektedir. Yetişkinlerde kullanımı ise günlük yaklaşık bir gram kadar olmalıdır.

Zencefili Kimler Kullanamaz?

Zencefil, sağladığı birçok faydasının yan sıra kullanımında dikkat edilmesi gereken bir besindir. Zencefil kök yapılı bir bitkidir. Kullanılan kısım ise bu köklerdir. Aktardan aldığınız ya da kendiniz yetiştirdiğiniz zencefili mutlaka buzdolabında saklayınız. Zencefil kullanımında dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle sıralayabiliriz:

  • Öncelikle hamilelikte kullanımı kesinlikle doktor kontrolünde olmalıdır. Kan sulandırıcı özelliği olduğu bilinen zencefil fazla kullanımlarda düşük ya da kanamaya sebep olabilir.
  • Bebekler ve küçük çocuklarda kullanımına dikkat edilmesi gereken zencefilin iki yaşından küçük çocuklarda kullanımı fazla önerilmemektedir.
  • Bunun yanında diyabet, kalp, yüksek tansiyon hastalarının kullandıkları ilaçlarla etkileşime girebileceğinden dolayı mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerekmektedir.

Taze Zencefil Çiğnemek Ne İşe Yarar?

  • Taze zencefil, hastalıklara karşı savaşan vücudun bağışıklık sistemine yardımcı bir besindir.
  • Çiğ olarak da rahatlıkla tüketilebilen zencefil, başta mantar gibi enfeksiyonların en büyük düşmanıdır.
  • Bunun yanında aromatik yapısıyla zencefil ağız kokularını giderir.
  • Antiseptik özelliği ile mide rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır.
  • Regl ağrılarının giderilmesine yardımcı olur.

Taze Zencefil Çayı Nasıl Yapılır?

Taze zencefil çayı her mevsim tüketilebilen ama özellikle kış aylarının vazgeçilmez çaylarından biridir. Bunun için öncelikle kök zencefilin kabuğunu soyup, dilimler haline getirin. Ardından kaynayan suda dilimlediğiniz zencefilleri yaklaşık 10 dakika kadar kaynatın. Kaynayan zencefillere limon da ekleyebilirsiniz. Zencefil çayını 5 dakika kadar demlenmeye bırakın. Ardından içerine bal ekleyip zencefil çayınızı tüketebilirsiniz.

**Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla, doktorunuzdan bilgi almadan burada yazılanları uygulamayınız. Metinde yer alanlar doktor reçetesi değil; tavsiye niteliğinde bilgilerdir.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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