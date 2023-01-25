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Sarımsak geçmiş dönemlerden bugüne geleneksel tıp alanında kullanılmış doğal bir antibiyotiktir. Kalorisi düşük, C vitamini, B6 vitamini ve manganez açısından zengin olan sarımsak soğuk algınlığı ve daha birçok hastalığın önlenmesinde ilk sıralarda yer almaktadır. Sarımsak, kötü kolesterolü düşürür, kanser hastalığının tedavisinde kullanılır. Sağlığa pek çok faydası olan sarımsak aynı zamanda mutfakların da vazgeçilmez unsurlarından biridir. Peki sarımsak nasıl tüketilir? Pişmiş sarımsağın faydaları nelerdir? İşte sarımsak ile ilgili bilinmeyenleri sizler için derledik.

Sarımsak Nasıl Tüketilir?

Sarımsak çok iyi bir enfeksiyon giderci olmasının yanı sıra soğuk algınlığı ve öksürüğü tedavi eden allisin ve alojen gibi bir antibiyotik ve antifungal gibi kükürt bileşenleri içerir. Öncelikle tek bir sarımsağın içerisinde neler var bir bakalım:

Manganez: günlük değerin (DV) %2’si.

B6 vitamini: DV’nin %2’si

C vitamini: DV’nin %1’i

Selenyum: DV’nin %1’i

Elyaf: 0,0.6 gram

Bu değerler 4.5 kalori, 0.02 protein ve 1 gram karbonhidrat ile tamamlayıcı olur. Sarımsak vücuda faydaları yüksek olan bir besin olmakla birlikte bazı kişiler hem tadının acı olmasından hem de sonrasında ağızda bıraktığı kokudan rahatsız olabilmektedir. Bu nedenle sarımsağın süt ile kaynatılıp sonrasında çiğnenmesi önerilen kullanım yöntemlerinden biridir. Diğer yandan çiğ sarımsağı hiçbir şekilde tüketemeyenler yemeklere ya da çorbalara ezerek koyarak da bu sağlık deposu sarımsağın yararlarını görebilirler.

Sarımsak Kaç Günde Bir Yutulmalı?

Sarımsak yüksek bileşenlere sahip olduğundan dolayı tüketiminde dikkatli olunmalıdır. Buradan hareketle günde 1 ya da 2 diş sarımsak yutulması önerilmektedir.

Sarımsak En İyi Nasıl Tüketilir?

Sarımsağın birçok kullanım şekli olmasına rağmen en iyi tüketimlerinden biri onu balla karıştırmaktır. Doğal bir antibiyotik olan sarımsak bal ile karıştırıldığında öksürüğün geçmesine yardımcı olur. Mide enfeksiyonlarıyla başa çıkmada önleyici bir duvar görevi görür. Aynı zamanda sarımsak içeriğindeki bileşiklerle kilo vermeye de yardımcı olur. Bunun için 1 diş sarımsağı 3-4 parçaya bölerek 1 tatlı kaşığı bal ile karıştırabilir ya da sarımsağı ezerek aynı yöntemi uygulayabilirsiniz.

Aç Karnına Sarımsak Yenirse Ne Olur?

Aç karnına yenilen sarımsak kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı yardımcı olur. Aynı zamanda kalp sağlığını korur ve kanın incelmesine olanak sağlar. Bu nedenle sarımsağı tüketmenin en iyi yollarından biri aç karnına sarımsak yemektir. Maksimum yarar sağlamak için çiğ sarımsağı bir bardak suyla yutmak kalp sağlığını koruduğu gibi diyabeti dengelemek için de en iyi çözümlerden biridir. Bunun yanında sarımsak tüketiminde dikkatli olunmalıdır. Bazı yan etkiler şöyle sıralanabilir:

Aç karına sarımsak yutmak mide bulantısı, kusma ve mide ekşimesine neden olabilmektedir.

Sarımsağın çok fazla tüketilmesi alerjik tepkimelere neden olabilmektedir.

Aç karnına sarımsak tüketimi ishale neden olabilmektedir.

Tüm bunların yanında diyabet, tansiyon, kanser hastalarının bazı ilaçlarıyla etkileşime girip, etkinliklerini arttırabilir ya da azaltabilir. Bu sebeple doktora danışmadan kullanılması önerilmemektedir.

Vücuda yararlı olan besinlerin tüketiminde mutlaka birkaç gün kişi kendini gözlemlemeli ve ona göre kullanımına dikkat etmelidir. Besinlerdeki yarar kişiden kişiye değişebilmektedir.

Taze Sarımsak Nasıl Yenir?

Taze sarımsak etkilerinden maksimum düzeyde yararlanmak için çiğ olarak tüketilmesi gereken besinlerdendir. Bu sebeple yoğurtlu salatalarınıza ya da yemeklerinizin, çorbalarınızın üzerinde pişirmeden koyabilirsiniz.

Pişmiş Sarımsağın Faydaları

Yüzyıllar boyunca alternatif tıpta bağışıklığı güçlendirici ve birçok hastalığın tedavisinde kullanılan sarımsağı pişmiş tüketmenin faydaları ise şöyledir:

Damarların temizlenmesine yardımcı olur, kolesterolü dengeler

Vücutta biriken ağır metallerin atılmasına olanak sağlar.

Pişmiş sarımsağın hücreleri temizleyen özelliği vardır.

Besin değerlerinin yüksek olması sebebiyle düzenli ve dengeli kullanımlarda enerji verir.

Yüksek tansiyonu dengeler.

**Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla, doktorunuzdan bilgi almadan burada yazılanları uygulamayınız. Metinde yer alanlar doktor reçetesi değil; tavsiye niteliğinde bilgilerdir.

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