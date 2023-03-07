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Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bankacılık sektöründe kadın istihdamının önemine değinerek bu alandaki güncel verileri paylaştı.

Kadın istihdamının, sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmanın önceliklerinden biri olduğuna değinen Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, “Kadın istihdamının ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve büyümesi için öneminin farkındayız. Birlik ve bankalarımızla beraber kadın-erkek eşitliğinin toplumun her alanında şart olduğu bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 50’den fazlasının kadın olması da sektörümüzdeki bu bilincin bir göstergesi niteliğinde” dedi.

Türkiye Bankalar Birliği’nin kurulduğu günden bu yana sektöre ilişkin istatistikleri tuttuğunu ve kamuoyuyla paylaştığını belirten Çakar, “Bu istatistikler ve veriler sayesinde bankacılık sektörü çalışanlarının demografik yapısını yakından takip ediyoruz. 1963 yılında yüzde 27 olan kadın çalışan oranı 2022 Eylül sonu itibarıyla yüzde 50’yi aştı. Birliğimiz’de de sektöre benzer bir demografik yapı var. Çalışanlarımızın yüzde 52’si kadın” şeklinde konuştu.

KADIN YÖNETİCİ SAYISI ARTIYOR

Kadın istihdamının korunması ve geliştirilmesi, girişimci kadınların desteklenmesi için bankaların pek çok önemli proje yürüttüğüne değinen Çakar, “Bankalarımız özel kredilendirme uygulamalarıyla kadın girişimcileri destekleyerek ekonomik faaliyete katılımlarını teşvik ediyor; danışmanlık hizmetleri, kadınlara ilham ve destek olması amacıyla cesaretlendirme programları ve eğitimler düzenliyor” dedi.

Bankaların üst yönetim kademelerindeki kadın çalışan oranında da devam eden bir artış olduğuna dikkat çeken Çakar, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdür yardımcısı görevlerindeki kadın oranının 2013 yılında yüzde 12 iken, bugün 7 puan artarak yüzde 19’a yükseldiğine, üst yönetim kademelerinde 129 kadının görev yaptığına işaret etti.

Sektörde çalışan kadınların eğitim seviyesinin de yüksek olduğuna dikkat çeken Çakar, kadın çalışanların yüzde 93’ünün lisans, yüksek lisans veya doktora diplomasına sahip olduğunu aktardı.