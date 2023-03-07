Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

TBB: 'Bankalarda çalışanların yarısından fazlası kadın'

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bankacılık sektöründe kadın istihdamının önemine değinerek, "Kadın istihdamının ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve büyümesi için öneminin farkındayız. Birlik ve bankalarımızla beraber kadın-erkek eşitliğinin toplumun her alanında şart olduğu bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 50’den fazlasının kadın olması da sektörümüzdeki bu bilincin bir göstergesi niteliğinde. 1963 yılında yüzde 27 olan kadın çalışan oranı 2022 Eylül sonu itibarıyla yüzde 50’yi aştı" dedi

TBB: 'Bankalarda çalışanların yarısından fazlası kadın'
HABERTURK.COM

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bankacılık sektöründe kadın istihdamının önemine değinerek bu alandaki güncel verileri paylaştı.

Kadın istihdamının, sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmanın önceliklerinden biri olduğuna değinen Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, “Kadın istihdamının ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve büyümesi için öneminin farkındayız. Birlik ve bankalarımızla beraber kadın-erkek eşitliğinin toplumun her alanında şart olduğu bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 50’den fazlasının kadın olması da sektörümüzdeki bu bilincin bir göstergesi niteliğinde” dedi.

Türkiye Bankalar Birliği’nin kurulduğu günden bu yana sektöre ilişkin istatistikleri tuttuğunu ve kamuoyuyla paylaştığını belirten Çakar, “Bu istatistikler ve veriler sayesinde bankacılık sektörü çalışanlarının demografik yapısını yakından takip ediyoruz. 1963 yılında yüzde 27 olan kadın çalışan oranı 2022 Eylül sonu itibarıyla yüzde 50’yi aştı. Birliğimiz’de de sektöre benzer bir demografik yapı var. Çalışanlarımızın yüzde 52’si kadın” şeklinde konuştu.

KADIN YÖNETİCİ SAYISI ARTIYOR

Kadın istihdamının korunması ve geliştirilmesi, girişimci kadınların desteklenmesi için bankaların pek çok önemli proje yürüttüğüne değinen Çakar, “Bankalarımız özel kredilendirme uygulamalarıyla kadın girişimcileri destekleyerek ekonomik faaliyete katılımlarını teşvik ediyor; danışmanlık hizmetleri, kadınlara ilham ve destek olması amacıyla cesaretlendirme programları ve eğitimler düzenliyor” dedi.

Bankaların üst yönetim kademelerindeki kadın çalışan oranında da devam eden bir artış olduğuna dikkat çeken Çakar, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdür yardımcısı görevlerindeki kadın oranının 2013 yılında yüzde 12 iken, bugün 7 puan artarak yüzde 19’a yükseldiğine, üst yönetim kademelerinde 129 kadının görev yaptığına işaret etti.

Sektörde çalışan kadınların eğitim seviyesinin de yüksek olduğuna dikkat çeken Çakar, kadın çalışanların yüzde 93’ünün lisans, yüksek lisans veya doktora diplomasına sahip olduğunu aktardı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

"Hayata Dönüş Kredisi"nin detayları belli oldu
İŞ-YAŞAM "Hayata Dönüş Kredisi"nin detayları belli oldu
ABD'de fabrika siparişlerinde düşüş
İŞ-YAŞAM ABD'de fabrika siparişlerinde düşüş
Son dakika haberi Afet Yeniden İmar Fonu için yasa teklifi
İŞ-YAŞAM Afet Yeniden İmar Fonu için yasa teklifi
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni martta geriledi
İŞ-YAŞAM Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni geriledi
Seracılardan ihracat yasağı açıklaması
İŞ-YAŞAM Seracılardan ihracat yasağı açıklaması
Dünyadaki en büyük depremlerin ekonomik hasarı trilyon doları buluyor
İŞ-YAŞAM Dünyadaki en büyük depremlerin ekonomik hasarı ...
Emtia piyasası geçen hafta pozitif seyretti
İŞ-YAŞAM Emtia piyasası geçen hafta pozitif seyretti
DASK'ın hasar ödemesi 2 milyar TL'yi aştı
İŞ-YAŞAM DASK'ın hasar ödemesi 2 milyar TL'yi aştı
Dolar/TL, 18,91 seviyesinden işlem görüyor 
İŞ-YAŞAM Dolar/TL, 18,91 seviyesinde
Enflasyondaki düşüşe en büyük katkı enerjiden
İŞ-YAŞAM Enflasyondaki düşüşe en büyük katkı enerjiden

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.