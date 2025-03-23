TBB Başkanı görevini Zeydan Karalar üstlenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından TBB'nin başkanının kim olacağı belli oldu.

TBB Başkanvekili olan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, İmamoğlu'nun yerine TBB Başkanı olarak görevlendirilecek.

Türkiye Belediyeler Birliği, çarşamba günü toplanarak Karalar'ın başkanlığını resmileştirecek.