Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol TBF'den Alimpijevic'e 2 maç ceza! - Basketbol Haberleri

        TBF'den Alimpijevic'e 2 maç ceza!

        TBF Disiplin Kurulu, Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic'e 2 maç men cezası verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 19:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBF'den Alimpijevic'e ceza!

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic'e 2 maç men ve 680 bin lira para cezası verdi.

        TBF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında oynanan Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinin ardından hakeme itirazlarda bulunan Alimpijevic'in, "Kişilik haklarına saldırısı" ve "Saldırı boyutuna ulaşan fiili müdahalesi" ile yayıncı kuruluşa verdiği röportajdaki sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 2 maç men ve 680 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

        Söz konusu karşılaşmadaki disiplin ihlalleri gerekçesiyle Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 210'ar bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Giresun kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

        Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan irili ufaklı kaya ve toprak parçaları, yolu ulaşıma kapattı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        Savaş ne kadar sürecek?
        Savaş ne kadar sürecek?
        Kafedeki zehirlenme vakasında uzlaşma kararı
        Kafedeki zehirlenme vakasında uzlaşma kararı
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Doğum izinleri artırılıyor
        Doğum izinleri artırılıyor
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Zeytin dalı uzattılar
        Zeytin dalı uzattılar
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!