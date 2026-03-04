TBF'den Alimpijevic'e 2 maç ceza!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic'e 2 maç men ve 680 bin lira para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında oynanan Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinin ardından hakeme itirazlarda bulunan Alimpijevic'in, "Kişilik haklarına saldırısı" ve "Saldırı boyutuna ulaşan fiili müdahalesi" ile yayıncı kuruluşa verdiği röportajdaki sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 2 maç men ve 680 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Söz konusu karşılaşmadaki disiplin ihlalleri gerekçesiyle Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 210'ar bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.