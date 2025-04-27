TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in son durumu nedir?
15 Nisan'da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavisi devam eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu araştırılıyor. Önder'in annesi ve ablasının hastanedeki bekleyişi devam ederken, hastane karşısına asılan afişler dikkat çekiyor. İşte, Sırrı Süreyya Önder'in son durumu...
TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hastaneye kaldırılmasının ardından yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Önder, 15 Nisan’da akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmış ve geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakıma alınmıştı. Tedavisi süren Önder'in sağlık durumu araştırılıyor. Peki, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar...
SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN SON DURUMU NASIL?
Kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılan ve geçirdiği ameliyatın ardından TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi 12'inci gününde sürüyor. Önder'in annesi ve ablasının hastanedeki bekleyişi devam ediyor.
TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılmış ve yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı.
Hastanede tedavi altına alınmasının 12'inci gününde yoğun bakımda tedavisi devam eden Önder'in sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Önder'in annesi ve ablasının hastanedeki bekleyişi sürüyor. Sırrı Süraya Önder'in sağlığına kavuşmasıyla ilgili temennilerin yer aldığı ve hastane karşısına asılan afişler dikkat çekiyor.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI, NE OLMUŞTU?
Kalbine giden ana damardaki yırtılma nedeniyle 15 Nisan'da hastaneye kaldırılan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 10 saatlik bir ameliyat geçirmiş ve yoğun bakıma alınmıştı. Doktorları Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin, "Ölüm riski son derece yüksek bir ameliyat yapıldı. Kalbin sağ kısmında kasılma yok. Çok ağır bir patolojiydi" ifadelerini kullanmıştı.
18 Nisan günü hastaneden yapılan açıklamada Sırrı Süreyya Önder'in genel durumunun aynı olduğu yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği belirtildi. Hastaneden yapılan açıklamada ise, "Hastamız Sırrı Süreyya Önder’in Yoğun Bakım tedavi süreci devam etmektedir. Genel durumu aynı, yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor. İnfeksiyon ve inflamasyon açısından tedavilerimiz devam ediyor. Hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir" denildi.
20 Nisan günü Önder'in tedavisinin sürdürüldüğü Şişli'deki hastane önünde basın mensuplarına açıklama yapan kardeşi Ali Önder, ağabeyinin durumunun stabil olduğunu, bunun da bu aşamada kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Ali Önder, "Durumun şu an için stabil gitmesi hasta için olumlu bir süreç deniliyor. Çünkü vücudun, organların dinlenmesi gerekiyor. Ümitliyiz, bekliyoruz." dedi.
Önderin tepki verip vermediği sorusu üzerine Ali Önder, "Onun bir ölçüt olmadığını da biliyoruz. Yeğenim ilk görüşünde evet o tepkiyi vermişti ama bunun evreleri, devreleri var. Yani çünkü uyutulma süreci var." diye konuştu.
KIZI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI
Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Ceren Önder Kandemir paylaşımında, "En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam. Elime yüzüme bulaştırırım. Gecenin bir yarısı 'Mavra yapalım mı?' diye mesaj at bana. Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın direnmek zorundasın. Ömrümün son gününe kadar tırnağının tekini incitenlere, gülümsemeni bile çok görenlere cehennem azabı yaşatmak için yaşayacağım ama yapamam senin gibi, elime yüzüme bulaştırırım. Ha gayret baba, hani canoyu bugün okuldan sen alacaktın. Babam duaya inanır, dua edin" ifadelerini kullandı.