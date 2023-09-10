Aynen Ertuğrul Gazi'nin yaptığı gibi, yazın kaldıkları Domaniç yaylasından Söğüt'e gelen kendi obasının insanlarını karşılayıp onlara şifalı pilav ikram ettiği gibi, aynı şenliklerin kesintisiz 742 yıldır devam ettirildiğine işaret eden Kurtulmuş, "İnşallah kıyamete kadar Türkmen obalarını toplayan, Söğüt'ün ruhunu aşılayan bu büyük olayı devam ettireceğiz ve bu geleneği sürdüreceğiz." dedi.

700 kerpiç evden bir cihan devleti çıkarmanın büyük bir başarı olduğunu belirten Kurtulmuş, bu başarının köklerinde şecaatle, cesaretle yoğrulmuş olan Türk milletinin, aynı zamanda İslam'ın edep ve haysiyetiyle İslam'ın irfan ve hikmetiyle donanmış olan kabiliyetinin de fevkalade müstesna bir yeri olduğunu kaydetti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, programda yapdığı konuşmada, Anadolu'nun manevi mayasını karanlardan Ertuğrul Gazi'nin huzurunda olmaktan, bu güzel şehirde bulunmaktan şeref duyduğunu belirtti. "Biz kökü mazide olan ama atiye doğru uzanan bir milletiz. Aynen Osmanlı'nın çınarı gibi, bu topraklarda gelişerek dünyanın dört bir tarafına dal budak salmış ve asırlar içerisinde dünyada hükümran olmuş bir milletin evladıyız." diyen Kurtulmuş, bugün de millet varlığı denilen yüz milyonlarla ifade edilen dostların, kardeşlerin gözünü Türkiye'ye çevirdiğini ve Türkiye'den haber beklediğini ifade etti.

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Osmanlı'nın başarısının altındaki temel unsurlardan birisinin "siyasi ve askeri deha" olduğunu belirten Kurtulmuş, "Murad Hüdavendigar'ı Kosova'ya kadar götüren, daha Osmanlı bir devlet dahi olmamışken, buradan Çanakkale Çardak'tan karşıya geçişi sağlayan bir hedef var. Bu bir deha, bu bir askeri ve siyasi öngörü. Ama hepsinden önemlisi gideceği bir hedefi, varmak istediği bir ülküsü, varmak istediği bir amacı var. Hep daha ileriye, Maveraünnehir'den itibaren hep batıya doğru giden bir yürüyüşümüz var. Bu yürüyüş, bu anlamda bir büyük vizyonu da ortaya koymuş ve cihan devleti olabilmenin ilk adımları da Söğüt'te bu büyük vizyonla ortaya çıkmıştır." şeklinde konuştu.

Söğüt'teki ruhun birinci özelliğinin, siyasi ve askeri vizyonun yanında büyük bir gelecek ufkunun, büyük bir hayalin, büyük bir hedefin bulunması olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Hayali olmayanın geleceği olmaz. Bir vizyonumuz, bir hayalimiz, bir gelecek hedefimiz olacak." ifadesini kullandı.

Osmanlı'nın kuruluşundaki "birlik ve beraberlik" ruhunun önemine de dikkati çeken Kurtulmuş, "Birliği, beraberliği olmayanın, dirliği olmayanın, obasında dirlik olmayanın başkasına söyleyecek sözü olmaz. Hedefi olmayanın ileriye doğru atacak bir tek adımı olmaz" dedi.

Devlet ve millet anlayışının önemini de dile getiren Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Osmanlı İmparatorluğu, bugüne kadar bize miras gelmiş olan, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' felsefesiyle kurulmuştur. Yani aslolan devletten ziyade insanın güçlü olması, güçlü insanlar üzerinden, birlik, beraberlik içerisindeki insanlar üzerinden, güçlü bir devletin kurulmasıdır. İşte insanı yaşatarak, devleti güçlendirmeyi başarmış bir geçmişin temsilcileriyiz. Bu anlamda devletimiz, sadece yaşadığımız çağla ilgili bir varlık değil, devletimiz yine Osmanlı'nın bize öğrettiği 'devlet ebed müddet' fikriyle kıyamete kadar yaşayacak bir varlık olarak bize miras bırakılmıştır."